Советское — значит отличное! Семейству «Армата» нашли замену в старой технике

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Дороговизна новой российской бронетехники исключает её поставку на вооружение.

С середины 2000-х годов российское правительство взяло курс на перевооружение российской армии. Вместо старой концепции модернизации советской техники с использованием более современной электроники за основу программы перевооружения была взята идея создания радикально новых образцов военной техники. Руководство Министерства обороны решило отойти от лозунга «Советское — значит отличное!» в пользу новых решений.

Со временем стало понятно, что данная ставка была во многом проигрышной. Например, стоимость одного нового танка Т-14 «Армата» на порядки превосходит модернизацию старого советского танка Т-72Б3, при достаточно спорных преимуществах «Арматы» над Т-72Б3.

Т-14 «Армата»

Такая же участь слишком дорогих и не очень надёжных игрушек для парадов коснулась и других образцов российской бронетехники.

БМП «Курганец-25», которая была показана на публике в 2015 году, одновременно со злополучным Т-14, оказалась так же слишком дорогой для армии. Стоимость БМП «Курганец-25» составляет 5 млн долларов. При этом модернизация старого советского БМП-3 оценивается в 1 млн долларов. Получается, что на те деньги, на которые можно приобрести одну новую БМП «Курганец-25» можно переделать в новые пять старых БМП-3.

БМП «Курганец-25»

Другая новинка бронетехники, сделанная на основе той же боевой платформы «Армата», что и Т-14 получила название Т-15. Предполагается, что данная боевая машина пехоты станет дополнением для Т-14, однако, указывается, что стоить Т-15 будет примерно столько же, сколько и Т-14 «Армата», чья стоимость составляет 250-300 миллионов рублей. Опять-таки, старенький БМП-3 выходит дешевле, если его модернизировать.

БМП Т-15

Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор» уже стоит одной ногой в российской армии. Обкатанная в Сирии БМПТ должна начать поступать на вооружение российской армии с 2019 года. При этом в Министерстве обороны указывается, что стоимость БМПТ на оригинальной платформе «Армата» слишком высока для бюджета армии, поэтому за основу будет взято шасси от уже существующего и эксплуатируемого танка Т-90С.

БМПТ «Терминатор»

Кстати, единственный образец бронетехники из семейства «Армата», самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ». Однако, из-за высокой стоимости исходной платформы «Армата», так же как и БМПТ «Терминатор» САУ 2С35 будет выпускаться на платформе танка Т-90С.

САУ 2С35 «Коалиция-СВ»

Дороговизна российской бронетехники нового поколения вызвана, во многом, активным использованием импортной электроники, замена которой на спешно создаваемую отечественную лишь повышает стоимость техники. В итоге, семейству «Армата» нашли замену в старой технике. Руководство армии России приняло решение продолжать модернизацию старой советской техники, вместо массового выпуска новой, но слишком дорогой.