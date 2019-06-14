«Вымпел» - на шаг впереди! Российский спецназовец «взорвал» сеть боем с ветераном «Дельты»

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Показательный расстрел ветерана американского спецназа агентом ФСБ восхитил мировую публику.

Отряды «А» и «В» ЦНС ФСБ являются элитой российского спецназа. Россия славится своими спецподразделениями, самыми известными из которых являются «Альфа» и «Вымпел».

Диверсионные отряды занимаются разведкой и антитеррористическими операциями в России и за ее пределами.

По сути, каждая мировая держава имеет свои элитные спецподразделения. В США, например, это диверсионная спецгруппа «Дельта». Как раз таки этот спецназ и является альтернативой отечественным «А» и «В».

Для обмена опытом, ветеран спецназа «Дельта Форс» решил пройти несколько этапов учебного курса спецназа ФСБ группы «Альфа» и был восхищен. Он заявил, что таких сложных тренировок в американских подразделениях не проводят.

Спецназовец продемонстрировал точность и скрорость стрельбы, рукопашный бой, а вишенкой на торте стал расстрел американского ветерана, который тестировал бронижелет нового поколения.

Более того, отметил ветеран «Дельты», несмотря на то, что у «Альфы» такая тяжелая профподготовка, настоящей российской элитой заслуженно считается именно спецподразделение «Вымпел».

Спецназ «В» вселяет в бойцов США настоящий страх и уважение — мастерское владение огнестрельным и холодным оружием, бесконечно-тяжелые тренировки и холодное подчинение своему командованию — по словам американских спецслужб, бойцы «Дельты» имеют право отказаться от выполнения спецоперации.

Под видео, где ветеран «Дельта Форс» восхищается тренировками спецназа ФСБ, множество англоязычных пользователей согласились с мнением ветерана, что российский спецназ — сильнейший в мире, а их подготовки настолько сложны, поскольку диверсантам необходимо выполнять спецоперации по всему миру в самых нечеловеческих условиях.