«Альфа» VS «Дельта»: Победа в боксе российского спецназа над США – постановка и пропаганда?

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Спецназ ФСБ принял вызов американских спецслужб на боксерском ринге, видео которого прокомментировал эксперт.

Управление «А» ЦСН ФСБ или группа «Альфа» — по праву считается элитой российских спецслужб. В их задачи входит проведение контртеррористических операций, диверсионной разведки и освобождение заложников.

Спецподготовка у бойцов соответствующая — члены группы «А» владеют многими видами холодного и огнестрельного оружия. При этом способны победить даже в рукопашном бою.

Не менее легендарный американский спецназ «Дельта» занимается диверсионными и антитеррористическими операциями по всему миру, оказывая помощь мирному населению.

«А» ЦСН ФСБ

Каждый человек задавал вопрос, а кто же сильнее, видя героев боевиков по телевизора. Спецподразделения стран мира неоднократно участвуют в показательных соревнованиях, победа в которых дает не только кубок, но и честь всей страны.

Одним из таких мероприятий оказался боксерский поединок между бойцами «Альфы и «Дельты». На ринг вышли два закаленных бойца, однако исход оказался очень быстрым — американский «боксер» лег на первой минут после удара в гонг.

«Типичная Америка с ее самомнением и безосновательным пафосом, — прокомментировали бой россияне, — битва Макдональдса против Гиперборейца.

«Дельта»

Грандиозная победы «Альфы» не удивила россиян, однако вызвало негодование ряда военных экспертов. У американского бойца была плохая физическая, более того, по словам эксперта, он был не спецназовцем, а морпехом, что является очень серьезной разницей.

Само видео больше походило на агитацию и пропаганду, что Россия лучше и сильнее всех.

Такое видео, по словам эксперта, оскорбительно для самой «Альфы» — спецподразделение занимает первые места по миру и признано одним из лучших по земному шару и такая агитация, такой versus, только портит репутацию бойцов.