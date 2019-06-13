Антинародный карабин: Свойства ручной пушки Росгвардии КС-23 оценил эксперт

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Дробовик калибра авиационной пушки используется стоит на вооружении Росгвардии для разгона демонстраций и митингов.

Рост протестных настроений в стране заставляет руководство страны принимать меры предупреждения массовых беспорядков. Одной из этих мер стало выделение Внутренних войск МВД России в отдельное силовое ведомство в 2016 году. Теперь Внутренние войска называются Росгвардией, но по-прежнему имеют среди своих задач подавление массовых беспорядков.

Подавление массовых беспорядков и протестов требует специального оружия и техники, которая не наносит смертельного урона, но при этом эффективно разгоняет большие толпы людей. Для решения этой задачи руководство МВД СССР ещё во второй половине 1980-х сформулировало техническое задание для оружейников-конструкторов из НИИ Спецтехники МВД СССР, которые и породили на свет божий карабин специальный калибра 23 мм – КС-23. Свойства ручной пушки КС-23 Росгвардии оценил эксперт.

КС-23 с патронами

Карабин КС-23 стреляет специальными и боевыми патронами. Главной особенностью данного оружия является его калибр, равный калибру авиационной пушки. При этом КС-23 является ручным огнестрельным оружием. Другая достопримечательность карабина КС-23 заключается в том, что несмотря на стрельбу дробью и специальными боеприпасами он имеет нарезной ствол. Это было сделано по требованию руководства спецназа Внутренних войск, чтобы при стрельбе из КС-23 можно было попасть в иллюминатор самолёта, в случае его захвата террористами. Несмотря на такие особенности, КС-23 весит 3,85 кг. При производстве КС-23 используются облегчённые стволы от авиапушек.

Ружьё КС-23 имеет несколько модификаций. Первая из них называется КС-23М «Дрозд». Как и оригинальный КС-23 он является неавтоматическим ружьём, работающим по принципу помпового дробовика. КС-23М обладает укороченным стволом и складным прикладом, за счёт чего конструкторам удалось добиться облегчения массы оружия. КС-23 и КС-23М снабжены трубчатыми магазинами на три патрона, которые размещаются под стволом карабина. Подача патронов обеспечивает за счёт передёргивания помпы ружья.

КС-23М «Дрозд»

Другой модификацией КС-23 стал КС-23К. Несмотря на общее название, это уже принципиально новый вид оружия. КС-23К построен по схеме «булл-пап», при которой магазин размещается позади пистолетной рукояти. КС-23К снаряжается съёмными коробчатыми магазинами на 7 патронов, что позволяет быстро менять тип используемых патронов. Работает КС-23К по всё тому же помповому принципу.

КС-23К

Семейство КС-23 способно стрелять специальными патронами, снаряжёнными слезоточивым газом «Сирень» или «Черёмуха», при помощи специальной насадки на ствол. Так же патроны для КС-23 могут быть снаряжены картечью (для стрельбы по большим людским скоплениям) и остроконечными стальными пулями для остановки транспорта. Помимо прочего, КС-23 может стрелять светозвуковыми патронами, используемыми для психологического подавления противника.

Карабины КС-23 активно применялись Внутренними войсками МВД России в октябре 1993 года при разгоне массовых митингов граждан, недовольных пенсионной и экономической политикой правительства Ельцина. Уже тогда КС-23 «прославил» себя как антинародный карабин. Так же эти карабины показывают до сих пор свою мощь при подавлении тюремных бунтов и состоят на вооружении Росгвардии на тот случай, если потребуется подавлять массовые беспорядки.