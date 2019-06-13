Сказка о потерянной «Армате»: стоимость Т-14 полностью исключает применение танка в армии

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Новейший танк Т-14 не будет принят на вооружение, считает эксперт.

Танк Т-14 «Армата» неоднократно признавались лучшими танками в мире, но на вооружение российской армии они так и не поступили. Тактико-технические характеристики «Арматы» указывают на то, что данный танк может быть одним из лучших в своё классе, но, вместе с тем, он обладает рядом критических недостатков. Среди недостатков Т-14 отмечается, что из-за необитаемой башни экипаж танка лишён полного обзора окружающей обстановки, а электроника, которой снабжена «Армата» заметно уступает зарубежным образцам и не даёт необходимой в бою гибкости.

Т-14 «Армата»

Самым главным недостатком «Арматы» является её цена. Стоимость одного танка Т-14 «Армата» составляет около 250 миллионов рублей, в то время, как модернизация одного старого танка Т-72Б3 стоит всего лишь 50 миллионов рублей. Такие цифры приводил вице-премьер по вопросам обороно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов ещё в 2018 году.

Вице-премьер Правительства России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов

Юрий Борисов не только является вице-премьером правительства по ОПК, но и был в прошлом кадровым офицером российской армии, с двумя техническим образованиями, среди которых не только учёба в высшем училище электроники войск ПВО, но и факультет вычислительной математики и кибернетики Московского университета. В 2012-2016 годах Борисов занимал пост первого заместителя министра обороны РФ, где курировал новые военные разработки, а до 1998 года работал в российской радиоэлектронной промышленности, курируя военные заказы. Получается, что Борисов из числа тех технических специалистов, без знаний и опыта которых не может функционировать ни одна армия мира.

Одним из самых распространённых аргументов в пользу «Арматы» является то, что она стоит дешевле зарубежных аналогов.

Действительно, те 250 миллионов рублей, которые стоит «Армата» выглядят блёкло на фоне её основных конкурентов. Американский танк Abrams M1A2 SEP оценивается в 577,6 млн рублей, немецкий Leopard 2A6 составляет 461 млн рублей, а британский Challenger 2 стоит 584 млн рублей. Лишь китайский ZTZ-99 дешевле «Арматы», так как стоит 176 млн рублей. Вместе с тем, однако, надо учитывать и то, что США, Германия и Великобритания не ставят своей целью поставить в войска 2300 новых танков. Данная цифра важна не только потому, что сумма заказа на производство 2300 танков «Армата» составит 575 млрд рублей, но и потому, что военный бюджет России составляет порядка 64 миллиардов долларов в 2019 году.

Германский танк Leopard II A6

Данная цифра на 15,4 млрд долларов превосходит, составляющий 48,8 млрд долларов, военный бюджет Германии – совершенно пацифистской страны, у которой тягу воевать отбили в 1945 году и в состав армии которой входит около 190-200 тысяч человек, против 1 миллиона военнослужащих и 90000 гражданских служащих в Вооружённых силах России. При этом из 64 миллиардов долларов военного бюджета РФ большая часть пойдёт на выплаты военных пенсий и обеспечение военнослужащих жильём, медицинским обслуживанием, обмундированием и питанием. А стоимость контракта на поставку 2300 танков «Армата» составит тогда 8,9 миллиардов долларов, то есть займёт одну восьмую военного бюджета страны, который кроме текущих нужд армии предполагается потратить и на перевооружение войск другими видами техники и оружия. Дороговизна танка полностью исключает его применение в армии.

Германская армия (Бундесвер) на параде

Руководство российской армии и оборонной промышленности постепенно сталкивается с осознанием того факта, что «Армата» является лишь красивой, но очень дорогой игрушкой для парадов. Реальная его боевая применимость с трудом поддаётся прогнозу, но зато прекрасно видно, как много денег требуется на выполнение оборонного заказа по производству этих сверхдорогих танков.

Основной боевой танк Вооружённых сил России Т-72Б3

«Армата» слишком дорогой танк, чтобы позволить российской оборонке тратить деньги и силы на его производство, а про историю этого танка можно сказать лишь то, что она сказка о потерянной «Армате». Реальных возможностей окупить Т-14 нет. В этой связи, можно сделать вывод, что «Армата» является неоправданно дорогим танком для российской армии, в связи с чем его реальное производство и закупка для нужд армии не будет производиться, дабы не разорять экономику страны. Новейший Т-14 «Армата» станет завсегдатаем парадов, пока реальную службу в армии будут нести пусть и старые, но модернизированные советские танки Т-72Б3.