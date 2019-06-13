«Увесистая шляпа»: Новый пистолет Минобороны «Удав» унизили перед надёжной «Гюрзой»

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Самозарядный «проект без будущего» оказался копией пистолета Сердюкова, по выводам эксперта.

Долгожданный пистолет «Удав» — проект ЦНИИточмаш и Ростех, поступил на вооружение Министерству обороны. Перспективное огнестрельное оружие — так прозвали новоявленный пистолет.

Перспективный «Удав» был разработан в 2016 году, но поставлен на вооружение только в 2019 году. Новая разработка должна была стать достойной заменой легендарному пистолету «Макарова», однако что-то пошло не так.

Пока СМИ пестрят заголовками — «новый легендарный пистолет», «отличная замена ПМ», военные эксперты называют «Удав» проектом без будущего.

Дело в том, что новый проект Минобороны оказался практически идентичной копией пистолета СР-1 «Гюрза». Поставленный на вооружение еще в 1996 году, он сразу приобрел популярность в силовых структурах.

Пистолет «Удав»

«Гюрза» стал символом спецподразделений ФСБ, в том числе отряда «Альфа», точно также, как пистолет Макарова стал символом МВД.

Эксперт сравнил два пистолета по их общим характеристикам — оба сделаны под калибр 9 миллиметров и патрон 9x21 миллиметр. Прицельная дальность 100 метров с магазином 18 патронов.

Пистолет СР-1 «Гюрза»

Самозарядный пистолет «Удав» стал копией полуавтоматический пистолета Сердюкова с двумя главными отличиями — новый пистолет может эксплуатироваться в экстремальных условиях климата, что больше бы подошло для спецподразделений и его вес — СР-1 оказался на 130 грамм тяжелее своего «потомка».

«Увесистая шляпа», — унизил эксперт пистолет «Удав», намекая на то, что проект обвесили в массе пистолета.

Непонятно, зачем нужен был такой затратный проект по смене дизайна, если гораздо проще заменить ПМ надежной «Гюрзой».