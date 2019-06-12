«Гробовая Тишина»: В сети появилось видео стрельбы из бесшумного пистолета КГБ

Вчера, 23:00

Крошечный пистолет почти не производит звуков.

Агентам разведки часто нужно бесшумное оружие, однако, большинство систем, оснащенных глушителем, имеют весьма немалые габариты — спрятать такой пистолет почти невозможно, о скрытом ношении вообще речи быть не может.

Именно тогда в Советском Союзе изобрели системы, способные стрелять бесшумно вовсе без использования прибора бесшумной стрельбы. Такие патроны толкают пулю не пороховыми газами, а специальным поршнем. Сам поршень толкается пороховыми газами и заклинивается на выходе из гильзы, не выпуская газы наружу и не создавая характерного хлопка. Такие патроны не приспособлены для массового применения ввиду дороговизны, однако, вполне подходят для агентов и разведчиков.

ПСС «Вул» — это 17 сантиметровый пистолет, весом 0,7 кг. Патрон СП-4 позволяет стрелять на 25 метров прицельно, в магазине 6 патронов, чего более чем достаточно для задач, стоящих перед ним. В отличие от предыдущих моделей, ПСС — полуавтоматический, его не требуется взводить после каждого выстрела. Конструкция патрона оказалась настолько удачной, что из пистолета возможно стрелять даже под водой, без значительных повреждений конструкции.

ПСС-1 «Вул» и его патрон

Видео, показанное на канале Lazarev Tactical демонстрирует, что все заявления о бесшумности — правда. Пистолет и правда стреляет крайне тихо без применения специализированных приборов бесшумной стрельбы.

Несмотря на то, что пистолет был принят на вооружение в 1983 году, он до сих пор не утратил своей актуальности. По состоянию на май 2019 года пистолет все ещё стоит на вооружении Российской Федерации, очевидно используемый спецслужбами. Никаких аналогов такого комплекса пистолет-патрон нет ни у одной другой страны мира, по крайней мере, если судить по открытым данным без грифа «секретно».