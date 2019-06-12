Пули, с которыми не промажешь: Известный оружейник протестировал революционные боеприпасы

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Новые пули созданы для того чтобы даже самый неопытный стрелок не мог промахнуться.

Огнестрельное оружие — не самое легкое в обращении. Не у всех получается хорошо стрелять из него, и уж тем более попадать. И если на стрельбище это не слишком критично — ничего страшного в неудачах нет, то при самообороне низкая точность может быть фатальна. Именно для таких стрелков была сделана пуля Multiple Impact.

Как известно, в стрессовой ситуации человек часто теряет самообладание, далеко не все способны при этом хладнокровно выцелить нападающего и нажать на спуск, часто руки стрелка дрожат, снижая вероятность попасть к минимуму. Новые же пули после выстрела разделяются на 4 связанных шнурком «лепестка», которые двигаются в круге диаметров почти в полметра. Это означает, что даже отведя ствол на 30-40 сантиметров в сторону, есть шанс поразить нападающего. Пули выпускаются как для пистолетов, так и для ружей.

Пуля в «раскрытом» состоянии

На YouTune-канале Demolition Ranch блогер проверил эффективность пуль. К точности поражения никаких претензий не было, однако, пистолеты далеко не всегда перезаряжались после выстрела. Это связано с тем, что в такой пуле используется ослабленный пороховой заряд, и иногда его недостаточно для полного функционирования цикла автоматической перезарядки.

Арбуз после попадания пули

Если резюмировать видео: эти пули почти идеально подходят для самообороны дома, если пистолет не испытывает проблем с питанием такими боеприпасами, однако в случае с дробовиком — проще и дешевле использовать дробь.