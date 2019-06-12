Трехствольный монстр: самые странные дробовики показали на YouTube

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Произведения безумного оружейного гения испытали на шоу Demolition Ranch.

Дробовики - это одно из самых универсальных и распространенных видов гражданского оружия. Достаточно простые в обслуживании, неприхотливые, использующие дешевый боеприпас, который можно перезарядить в домашних условиях – все это делает дробовики настолько популярными.

Однако, среди классических «помповиков», «двустволок» и «полуавтоматов» встречаются странные экземпляры. О некоторых из них рассказали в ролике, появившемся в сети:

Ithaca 37

Ithaca 37 в целом не слишком выделяется среди дробовиков, визуально это - обычное помповое ружье, однако обладающее весьма оригинальным и полезным свойством – из него можно стрелять, не отжимая спуск – то есть вы один раз нажали на спуск и просто перезаряжаете дробовик, после каждой перезарядки следует выстрел – что повышает скорострельность.

DP12

Второй экземпляр более интересен – это DP12: двуствольный помповый дробовик, уникальным свойством которого является то, что после каждой перезарядки вы делаете два, а не один выстрел. Каждый ствол оснащен собственным спусковым механизмом и питанием.

Triple Honcho

Самым интересным визуально является Triple Honcho – это ружье переломного типа с тремя стволами и пистолетной рукояткой вместо привычного ложа. По сути – легальный трехствольный обрез. Само ружьё не отличается от любого другого подобного ружья ничем, кроме количества стволов, но внешний вид заметно выделает владельца данного оружия.