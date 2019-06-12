Турецкий спецназ высмеяли в сети за полностью иностранное снаряжение

Сегодня, 15:30

Выпущенное с целью рекламы фото дало совершенно обратный эффект.

Все, что нужно армии, должно производиться внутри страны. Это правило кажется простым и очевидным, однако следовать ему может далеко не каждая страна. Даже такие гиганты, как Россия, США и Китай вынуждены прибегать к закупкам иностранных комплектующих и техники, что уже говорить про меньшие государства.

Одним из таких «меньших государств», целиком полагающихся на иностранные военные разработки является Турция. У этой страны никогда не было своего мощного ВПК, зато были и есть немаленькие региональные амбиции, и большая армия. Не мудрствуя лукаво, турки одели и вооружили свою армию по принципу «с миру по нитке», закупая вооружение как у коллег по НАТО, так и России.

В рамках информационной поддержки действий своей армии в северном Ираке, официальная Анкара недавно обнародовала несколько фотоснимков с мест боев, которые должны были подкрепить имидж турецких Вооруженных сил. Однако, вместо положительной реакции населения фото вызвало бурю негатива, по причине того, что на запечатленном на нем турецком спецназовце не оказалось ни одной турецкой вещи!

В руках у бойца – немецкая штурмовая винтовка с американским голографическим прицелом, шлем и бронеразгрузка – также американские. И даже камуфляж – это адаптированная версия разработанных в США цифровых расцветок.

Возмущенные пользователи социальных сетей отметили, что пока политическое руководство страны делает хоть какие-то попытки вывести страну из орбиты влияния Белого дома, генералитет продолжает «пускать слюни» на все американское. Недовольные граждане задались риторическим вопросом о том, что будет, если в один прекрасный день США просто возьмут и прекратят поставки снаряжения – в чем тогда пойдет в бой турецкая армия?

Продолжение... Пули, с которыми не промажешь: Известный оружейник протестировал революционные боеприпасы Новые пули созданы для того чтобы даже самый неопытный стрелок не мог промахнуться.

Интернет-пользователи подчеркнули, что лучше бы руководство страны озаботилось выстраиванием хороших отношений с Россией, а не дальнейшим «подхрюкиванием» Соединенным Штатам, которые постоянно угрожают их собственной стране.