Конец эпохи: Армия США отказывается от «Беретты»

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Легендарный пистолет уходит из американских Вооруженных сил.

Пистолет Beretta 92F, по праву считается одним из самых лучших образцов оружия, когда-либо созданных на планете. Во многом именно появление «Беретты», разработанной в 80-х годах, стало моментом наступления эры «современных пистолетов» - удобных, мощных и многозарядных.

Примечательно, что в конце 80-х годов, на испытаниях нового штатного пистолета для армии США, «Беретта» (принятая на вооружение под индексом М9) превзошла по показателям и знаменитый Glock 17, и легендарный Кольт M1911, а также многие другие пистолеты.

Особенно впечатляющими её характеристики выглядят в сравнении с отечественным пистолетом Макарова: 15 патронов в «Беретте» против 8 у ПМа, более мощный патрон (9х19 мм против 9х18 мм), большая прицельная дальность.

P320 (слева) и M9 (справа)

Заменой для М9 станет пистолет от известной швейцарско-немецкой фирмы SIG-Sauer Р320, уже принятый на вооружение в ВВС и Сухопутных войсках США, а теперь готовящийся и к поступлению в Корпус Морской Пехоты. Примечательно, что общие габариты нового оружия меньше, чем у «Беретты», а емкость магазина (в модификациях под более мощные патроны (10х21 мм и 9х22 мм) – также ниже.

Это обстоятельство уже заставило многих военных обозревателей как в США, так и за рубежом высказаться о необоснованности замены М9 на оружие, которое, в целом, не сильно превосходит его по показателям. Так или иначе, скорый полный переход Морской пехоты на Р320 однозначно ознаменует полноценный конец эпохи и закат эры одного из лучших пистолетов современности.