Дешево и сердито: Как в СССР изобрели «автомат будущего»

Сегодня, 15:08

В начале 70-х в Советском Союзе появилось оружие, предвосхитившее лучшие современные автоматы.

Оружие будущего имеет четкий ассоциативный ряд — для большинства это что-то в компоновке булл-пап, с большим количеством пластика и сглаженными формами. Именно из-за этого достаточно старую винтовку AUG часто используют в фильмах как автомат армии будущего.

Все эти свойства, совместно с практичностью, и надежность сочетал в себе ТКБ-022, и делал он это уже в 1962 году. Советский конструктор Коробов сделал автомат с расположенным сзади магазином, с корпусом из пластика, длинным стволом и минимальным весом. При этом система осталась такой же надежной, как и АК, и достаточно простой в обслуживании. Автомат весил 2,34 килограмма, без учета магазина, что невероятно мало даже по нынешним временам. Кучность и точность даже превосходили АКМ, и у автомата была исправлена беда многих современных булл-папов — гильзы выбрасывались снизу — что делает ненужным варианты для смены окна выбрасывателя, а переводчик огня был рядом с рукояткой управления, что позволяло менять режим стрельбы с удобством.

Steyr AUG A1

Увы, советское руководство оказалось слишком консервативным — пластиковый корпус посчитали слишком хрупким, а систему — слишком сложной и инновационной. Как затем высказывался сам Коробов — он делал автомат для выживания солдата, а от него требовали винтовку, которая может пережить солдата. В этом была ключевая разница. Хотя, если сравнивать ТКБ-022 с современными автоматами, сделанными по той же компоновке, то советский образец наоборот будет выглядеть — «дешево и сердито».

ТКБ-022

В итоге СССР остался со старым добрым автоматом Калашникова, и даже нынешняя Россия никуда не ушла от этой теперь уже окончательно бессмертной классики.