Су-27 перехватил американский самолет-разведчик на Балтике

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Самолет радиоэлектронной разведки был сопровожден российским истребителем.

Российский истребитель Су-27 из состава сил ВМФ Балтийского флота 11 июня осуществил над акваторией моря перехват двух воздушных судов сил НАТО: американского разведчика RC-135 и самолета Gulfstream ВВС Швеции.

Видео перехвата и сопровождения самолетов уже появилось в открытом доступе.

Стоит отметить, что самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W регулярно появляются вблизи российских границ – чаще всего над Балтикой и особенно вблизи Калининградской области. Также наряду с RC-135 американцами для слежения за территорией России используются БПЛА RQ-4B Global Hawk – они, как правило, летают вблизи Крыма над акваторией Черного моря.

В последний раз интенсивная деятельность самолетов-разведчиков НАТО была замечена вблизи границ России 23 мая 2019 года. Тогда, в течение одних суток, в непосредственной близости от Калининграда последовательно пролетели американский RQ-4B, британские RC-135W и Bombardier Sentinel R.1, а также AEW ВВС Швеции.