«Как у русского спецназа»: Западные любители оружия подражают «Альфе»

Сегодня, 08:56

Ларри Викерс собрал АК по примеру российского спецподразделения.

В американской среде есть некоторый культ спецназа, и особенно он распространяется на российский, есть множество странных подражателей, чаще всего они используют образы из фильмов, не слишком похожие на реальные прототипы, однако же, встречаются и настоящие последователи, стремящиеся повторить все, включая и оружие. Именно для таких людей, Ларри Викерс выпустил видео посвященное сборке АК «как у Альфы».

Конечно, далеко не все комплектующие, используемые в российской версии можно купить в США, однако, ведущий попытался собрать максимально похожий образец. И, если не придираться к деталям, у него получилось. В целом Ларри достаточно хорошо отзывается о выборе аксессуаров российского спецназа: получившееся оружие достаточно удобно, стабильно стреляет и идеально подходит для специфичных задач спецподразделений.

АК «Альфы» в интерпретации Ларри Викерса

Викерс отметил, что ствольная коробка с планкой для крепления прицелов вызывает нарекания в США, однако, бойцы «Альфы» сообщили ему, что для задач, стоящих перед подразделением, такая система вполне подходит, и те проблемы, которые появляются при «приведении прицела к нулю» — операции при которой точка прицела совмешается с реальным местом попадания, не так критичны для спецов.

Очевидно, что эти автоматы используются в ближнем бою, поэтому для точной стрельбы достаточно и такой, слегка ненадежной системы, ведь быстрый прицел в данном случае лучше точности.

В очередной раз российский спецназ стал законодателем мод для оружейного мира.