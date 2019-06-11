Воюй с тем, что есть: Боец украинской «Альфы» удивил необычным тюнингом своего автомата Калашникова

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В руках у сотрудника оказалась старая модель АК, снабженная российскими комплектующими.

Вооруженные силы независимой Украины, как известно, переживают сейчас далеко не лучший период своей истории. Несмотря на бравые рапорты из Киева об успешном ходе военных реформ, реальное положение дел меняется мало.

И эта плачевная ситуация, по всей видимости, начинает распространяться уже не только на обычные войсковые подразделения, но и на отряды специального назначения. Даже настолько элитные, как «Альфа».

Неожиданные снимки одного из сотрудников Управления «А» ЦСО СБУ появились в тематических Telegram-каналах в начале июня. На фото боец запечатлен во время тренировочных мероприятий в зимнее время в весьма нетипичной для снега форме (камуфляж Multicam для лиственного лесапустыни). Основное внимание, однако, привлекла не одежда, а оружие. В руках у бойца элитного подразделения оказался обычный АКС-74 с деревянными элементами.

Стоит отметить, что даже армии многих африканских и латиноамериканских стран уже несколько лет назад полностью перешли на «Калашниковы» с полимерными элементами без деревянных частей. Самым странным моментом в данной истории, однако, является то, что на автомат украинского спецназовца установлено нестандартное цевье подозрительно похожее на российский продукт VS-24 «Вежливый стрелок».

Это однозначно говорит о том, что закупкой комплектующих для автоматов военнослужащие занимаются самостоятельно, а государство не в состоянии обеспечить даже лучшее спецподразделение страны, отправляя их воевать в прямом смысле с тем, что есть.

Интерес вызывает еще и то, что от заводской комплектации автомат бойца отличают только нестандартное цевье и коллиматорный прицел Aimpoint – все остальные элементы соответсвуют базовому АКС-74. Это достаточно необычно, так как по всему миру сотрудники элитных подразделений, как правило, достаточно сильно модифицируют свое оружие, меняя многие его части.