Мировой рейтинг танков за 2019 год оказался ерундой

Сегодня, 03:04

Размещая танки по местам, эксперты проявили ужасную некомпетентность.

Недавно сеть взбудоражил рейтинг основных боевых танков мира, выложенный инстаграм аккаунтом Worlddigitalnews. Не смотря на очевидное первое место новой платформы «Армата», а точнее танка Т-14 на её базе, многие места этого рейтинга вызывают вопросы.

Второе место занимает французский AMX-56 Leclerc, который хоть и является одним из самых дорогих танков мира, но уже во многом устарел, и откровенно проигрывает сразу нескольким танкам, расположенным дальше по списку — южнокорейскому К2, немецкому «Леопарду 2», и даже японскому Type 10. Причем проигрывает почти по всем показателям разом.

К2 «Black Panther»

В этом контексте 3 место Leopard 2А7 смотрится даже адекватно, а вот нахождение откровенно слабого, и порядком устаревшего «Абрамса» на 4-м — это вовсе нонсенс. Можно по разному оценивать эффективность этой боевой машины, однако, при этом нельзя упускать из виду, что на базе этой машины был разработан совершенно новый, один из самых дорогих и эффективных танков — К2 «Black Panther» который лучше «Абрамса» в любом из показателей, начиная от орудия, заканчивая электроникой и наличием автомата заряжания. При этом новейший южнокорейский танк все равно дешевле.

Т-84У «Оплот»

Следующие места вовсе смешны — китайский тип 99, который никто в действие не видел вообще, ещё даже не изготовленный «Алтай» турецкого происхождения, но больше всего вопросов вызывают последние три места — Челленджер 2, стоящий выше украинского Т-84У «Оплот» и Т-90МС. «Челленджер» — это настоящее ретро в современной бою — танк вооружен артиллерийской системой, которая с минимумом изменений стоит на вооружении британской армии с конца 40-х. Ни о каком соответствии современным условиям нельзя говорить вовсе, нарезная пушка в 21 веке — это просто смешно.

Сам рейтинг размещенный Worlddigitalnews

А дальше авторы рейтинга просто перепутали. Да, если сравнивать БМ «Оплот» и Т-90МС, можно подискутировать о преимуществах машин друг перед другом, но Т-84У «Оплот» — это не тоже самое, что БМ «Оплот» — это просто слегка модифицированный и доведенный хоть до каких-либо минимальных стандартом Т-80 советского производства. Это танк с треском проиграл европейские соревнования танков, и ничего не смог бы сделать против новейшей модификации Т-90, оснащенный системами схожими с танком Т-14 «Армата».