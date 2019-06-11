Калаш пробьет рельсу? Эксперт по оружию проверил самый знаменитый миф об АК-74

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«Рикошетом от ветки», — ветеран спецназа сделал свою «ставку» на исход эксперимента.

Знаменитый миф, который знает не только каждый, кому довелось нести службу в рядах российской армии, но почти каждый гражданский — «Калаш», или автомат Калашникова, пробивает рельсу на расстоянии 100 метров, причем вдоль.

Последнее, конечно же, является шуткой, однако в создании большинства людей серьезно закрепилась такая идея, что старенький АК-74 способен пробить что-угодно.

Специалист по оружию решил бросить вызов этому мифу. Для эксперимента он взял с собой АКМС — автомат Калашникова модифицированный складной под стандартный калибр 7,62х39. А к нему 3 вида патронов — охотничий со свинцовым сердечником, армейский сурагативный патрон со стальным сердечников и бронебойный зажигательный боеприпас.

Также, из оружия, были продемонстрированы АК-74 под патрон 5,45 миллиметров с армейским и патроном повышенной пробиваемости, РПК-74 и СВД.

Для мишени была взята рельса Р-50 с толщиной 3 сантиметра в середине.

АКМС показал себя из рук вон плохо. Охотничий и армейский патрон не смог пробить рельсу, а бронебойный-зажигательный справился с задачей, но с большим трудом.

АК-74 смог пробить патроном повышенной пробиваемости, а Ручной пулемет Калашникова и СВД справились со своей задачей на ура, оставив скорей рельсу в дырке, чем наоборот. Правда расстояние было всего 20 метров, вместо положенных 100.

Миф был частично подтвержден. Патрон 5,45 показал себя гораздо эффективнее, чем 7,62.

Однако ветеран спецназа, представившийся Александром, продолжает настаивать на своем — 7,62 гораздо более мощный и эффективный, однако при любом раскладе, пуля рикошетит даже от ветки дерева, чего там говорить о рельсе.