Удав удушит Лебедя! Новейшие российские пистолеты сравнил эксперт

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Оружие армии России и МВД подверглось критике.

Пистолет Макарова, который является основным для российских силовых структур, скоро будет спроважен на заслуженную пенсию. Сконструированный в 1951 году ПМ не отвечает требованиям ни современной армии, ни силовых структур.

В рамках государственного конкурса на новое короткоствольное огнестрельное оружие для нужд армии и спецслужб были предложены два основных пистолета – Пистолет Лебедева ПЛ-15 и пистолет «Удав». Оба данных пистолета были приняты на вооружение, но в чём же их различие? Новейшие российские пистолеты сравнил эксперт.

Пистолет Лебедева ПЛ-15, известный как «Лебедь», разработан специалистами концерна «Калашников» по заказу правоохранительных – в первую очередь, МВД и ФСБ, – органов России. ПЛ-15 рассчитан на стрельбу патронами калибра 9х19 мм «Парабеллум». Данный патрон является самым распространённым пистолетным патроном в мире, благодаря тому, что удачно сочетает мощность порохового заряда и пробивную силу пули. Объём обоймы ПЛ-15 составляет 14 или 16 патронов, при этом в данный пистолет встроен механический индикатор количества патронов в обойме, позволяющий понять сколько их осталось. Так же конструкция пистолета позволяет стрелять патронами с укороченными или удлинёнными гильзами, которые используются правоохранительными органами в патронах различного – останавливающего или бронебойного, – действия. ПЛ-15 оборудован планками Пикатинни, для установки разного рода дополнительных аксессуаров.

Пистолет ПЛ-15 «Лебедь»

Пистолет «Удав» разработан уже сугубо по армейскому заказу. Он использует более мощный, чем у ПЛ-15, патрон калибра 9х21 мм, отличающийся высокой пробивной силой. Ёмкость обоймы «Удава» составляет 18 патронов. Прицельная дальность стрельбы из «Удава» составляет 100 метров, что очень много для пистолета, а сам «Удав» способен «работать» в температурных условиях от -50 до +50.

Пистолет «Удав» с глушителем

Из этого сравнения становится понятно, что формально «Удав» лучше ПЛ-15 по таким показателям, как мощность патрона, дальность стрельбы и надёжность. Удав удушит лебедя! Однако, стоит учитывать, что эти пистолеты разработаны для решения разных задач. Все недостатки ПЛ-15 успешно компенсируются тем, что данный пистолет разработан для органов правопорядка, действующих в городах, в то время, как «Удав» предназначен для вооружения армии.