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По мнению эксперта, ЧВК «Вагнера» готовит диверсию для российского спецназа в Венесуэле.

Группа «Вагнера» — это неофициальное вооруженное формирование, то есть, наемники, действующие в горячих точках по всему миру.

Наемных организаций насчитывается бесчестное количество — множество людей по всему миру идут на риск и убийства ради крупной суммы денег. Почему же на группу «Вагнера» сделан такой акцент?

В начале 2018 года, часть бойцов наемной группы были убиты американскими военными из-за сближения ЧВК с их базой в Сирии. А вторая причина популярности, это спонсорство группы.

По неподтвержденным данным, которые публиковались такими крупными изданиями как РБК и Znak, деньги на ЧВК «Вагнера» идут с самого верха Кремля. Главным спонсором считают одного из самых приближенных людей к президенту России — Евгения Пригожина или, как называют его в народе, «Повар Путина».

У Пригожина и ФСБ уже случались стычки и конфликты. Например, в 2016 году группа спецназа «Альфа» остановила кортеж «повара» для досмотра, за что получила в свой адрес массу нелестных высказываний.

Также, по неофициальным данным, не раз случались стычки спецназа «Заслон» и ЧВК «Вагнера» в горячих точках по всему миру.

Вот и атаку на ЧВК в Сирии называют диверсией российского спецназа против наемников.

В данный момент, по неподтвержденным данным, бойцы элитного специального отряда ФСБ «Заслон» находятся в Венесуэле, так же как и ЧВК.

По словам военного эксперта Олега Старикова, отряд «Вагнера» мог прибыть с миссией отомстить за «своих» в Сирии.

Все это напоминает серьезный конфликт между наемниками, не знающими жалости и спецподразделениями, подчиняющимися только президенту РФ.

Если теория окажется правдой, следующим шагом вполне могут быть диверсионные операции внутри России спецназом «Альфа», по устранению безжалостных убиц. А все это является следствием «войны» между правительством в лице «Повара Путина» и ФСБ, подконтрольное одному лишь президенту. Однако на данный момент невозможно понять причин таких «взаимоотношений». Но это пока.