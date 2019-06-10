Улыбаемся и машем, парни! СВР «Заслон» был замечен в Венесуэле

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Засекреченный диверсионный отряд был запечатлен на фото в городе Акаригуа.

СВР «Заслон» - элитное российское спецподразделение, операции которого строго засекречены. Нахождение бойцов и их непосредственные задачи известны лишь главнокомандующим Службы внешней разведки.

Однако вычислить диверсионный отряд в другой стране удается не только контрразведчикам, но и простым гражданам.

Так, в объективы камер граждан Венесуэлы попали «русские военные», которых моментально причислили именно к элитному российскому спецподразделения, благодаря подслушанным разговорам.

Военные были одеты не по форме, однако одежда была именно военного образца.

В начале 2019 года, в Венесуэле обострился кризис, начавшийся после «фальсифицированного» избрания президента Николаса Мадуро — кандидат в президенты отстранил всех оппозиционеров и лишил возможности баллотироваться. А инфляция национальной валюты достигла почти миллиона процентов, по информации Vesti.ru.

Кризис обострился настолько, что оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо начала народные волнения, которые вылились во внутреннее военное противостояния.

На стороне Гуайдо выступили США, а на стороне Мадуро Россия.

Не исключено, что помимо основных поставок гуманитарной помощи, Кремль послал и помощь физическую — элиту боевого спецназа, который, по неподтвержденным данным, проводил спецоперации в Африке и в странах Ближнего Востока.

Присутствие бойцов является неофициальным, а любая их помощь и поддержка — засекреченной. Однако военные умудрились «спалиться» сами, чем нарушили конфиденциальность присутствия — улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем!

Более того, не исключено присутствие и других сотрудников иностранных спецведомств, а это уже напоминает конфликты США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, когда скрытая поддержка противника переходила в активные боевые действия диверсионного характера.