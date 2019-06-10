«Главное – умение пользоваться»: Рядовой из России с ПМ «порвал» американца с Glock-17

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Пистолет Макарова превзошел классику запада в поединке.

В мае 2019 года проводились учения для рядовых солдат разных стран. В одном из поединков встретились и представители России и США. Ради поддержания традиций, выбор пал на классическое оружие. Рядовой из России выбрал «легендарный», но уступающий по своим характеристикам Пистолет Макарова (ПМ), а рядовой американец выбрал классику и гордость США - австрийский Glock-17.

Если сравнивать оружие по характеристикам, то ПМ явно уступает западному конкуренту. Пистолет Glock 17 является родоначальником новой, ранее не существовавшей, конструкторской традиции широкого применения полимерных материалов в производстве оружия. Несмотря на отсутствие опыта у фирмы Glock, ранее не производившей пистолеты, данная модель получилась очень удачной. Пистолет Макарова же был поставлен на вооружение России, куда раньше Глока, однако по своей практичности он явно превосходит конкурента.

Бой между представителями России и США длился не очень долго. Несмотря на профессионализм второго, российский рядовой «порвал» американца.

(перевод) «То, что делают эти русские – это нужно видеть! Все же этот парень мне доказал, что не так важно оружие, как умение им пользоваться», - прокомментировал бой иностранец.

В действительности, мораль сего боя была подведена верно. Почему же Запад так любит российское оружие, если в запасе имеет разработки своих стран? Дело в том, что российское оружие отличается высокой практичностью и надежностью, и никто не умеет стрелять им так, как человек, который родился в стране производителя оружия.