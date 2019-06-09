Немощью Америка страшна! В Нигере на СВУ подорвался миннозащищённый автомобиль

Сегодня, 15:30

Американская техника не оправдывает собственного назначения.

Во время выполнения миротворческой миссии в Нигере на СВУ подорвался миннозащищённый автомобиль американских военнослужащих Oshkosh M-ATV. Вопреки своему наименованию «миннозащищённый» автомобиль был уничтожен и приведён в состояние полной непригодности. Находившиеся внутри бойцы американских миротворческих сил не пострадали.

Немощью Америка страшна! Якобы «лучшие» образцы военной техники США не оправдывают своего назначения. Миннозащищённый автомобиль разрывает на куски на обычной советской мине. Что же будет дальше?

Военные аналитики уже писали о том, что из всего авианосного флота США реальную угрозу представляют лишь три авианосца. На оставшихся двенадцати так или иначе неисправны различные системы: управления полётами, радиоэлектронники и радиолокации.

Новейший истребитель пятого поколения F-35 на поверку оказался так же ощутимо хуже заявленных сверхкачеств – слабость двигателей и электроники новейшего чудо-самолёта отмечали многие американские и европейские специалисты в области военной авиации.

Вполне возможно, что военная техника США давным-давно перестала соответствовать своему статусу техники, производимой сверхдержавой.