Хитрец далеко глядит… Новейший российский АК-15К пустят на экспорт в США — эксперт

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Однако у России останется автомат помощнее — АК-12К.

АК-12 и АК-15 стали очередной вершиной Концерна «Калашников», на которые засматривается весь мир.

АК-12 — штурмовая винтовка, разработанная в 2012 году на базе АК, эксплуатируемого с 1947 года. На вооружение автомат поступил только в 2018 году.

Первостепенной задачей для новых моделей была полная замена «ветерана» АК-74, поставленного на вооружение советской армии в 1974 году. «Потрепанный и устаревший», АК-74 пользовался большой популярностью во все мире за свою прочность, низкую стоимость и легкость в эксплуатации.

Новые модели также отличаются низкой стоимостью. По заверению Концерна «Калашников», в разработке новой модели были учтены ошибки и недоработки всех предыдущих моделей и исправлены. Однако, это считается уже старыми моделями.

«Новые» АК-15К и АК-12К стали практически идеальным огнестрельным оружием — легкие винтовки, компактные, простые в использовании и компактные с минимальной отдачей.

По словам эксперта, когда берешь их в руки, по ощущениям, это не автомат, а пистолет-пулемет «Витязь».

АК-15 и АК-15К — винтовки, созданные на базе АК-12, но под другой калибр. Вот в этой коробочке и кроется черт, как говорится.

АК-12 использует патрон с калибром 5,45х39, а АК-15 «старый» 7,62 миллиметра. По словам эксперта, более новая модель винтовки показала себя менее мощной, если сравнить с «оригиналом».

Калибры 5,45 и 7,62

Несмотря на то, что винтовки официально поступили на вооружение Минобороны РФ, новая модель может запросто уйти элитному спецназу, заменив «устаревшие» АК-74, АКС-74У и АК-105.

Более того, благодаря своим размерам, АК-12К может действительно прийти на замену «Витязю».

А что касается АК-15 и АК-15К, винтовки, по словам эксперта, могут пойти на экспорт для западного потребителя.

Поскольку Запад так восторгается российскими оружейными разработками, они вполне будут готовы приобретать новую модель по высоким ценам. Более мощное оружие, Россия все же оставит себе — хитрец далеко глядит, как говорится.