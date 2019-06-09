«Гуманитарная» помощь: спецназ СВР «Заслон» и ССО снова действуют в Африке?

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По заявлению МИД в Центральноафриканскую республику будут направлены российские миротворческие силы.

Заместитель министра иностранных дел России Богданов заявил, что в ближайшее время в Центральноафриканскую республику (ЦАР) будет направлено 30 российских миротворцев, которые примут участие в миротворческой операции ООН в данной африканской стране.

Бывшая французская колония Убанги-Шари обрела независимость от Парижа в 1960 году и провозгласила себя Центральноафриканской республикой. Потомки племён гбайя, банда, нгбанди, занде, мбум, мака, сара и прочих оказались предоставлены самим себе, а существовавшие между ними со времён французского колониального владычества конфликты остались не разрешены.

В 1966 году к власти в ЦАР пришёл полковник местной армии Жан-Бедель Бокасса, в 1976 году устроивший коронацию самого себя и провозгласивший переформирование государства в монархию. На карте Африки появилась Центральноафриканская империя. В итоге, прославившийся репрессиями и каннибализмом Бокасса был свергнут силами французской армии, вмешавшейся в развитие Центральноафриканской империи. В 1979 году в стране была восстановлена республика, а сама ЦАР погрузилась в череду государственных переворотов, диктатур и гражданских войн.

Жан-Бедель Бокасса в роли императора

В 2012 году повстанцы-мусульмане свергли президента Франсуа Бозизе, а быстрая радикализация повстанцев и распространение среди них радикальных исламистских идей привели к тому, что в ЦАР хлынула гуманитарная и «гуманитарная» помощь. Помимо вооружённых сил ряда африканских государств миротворческие функции в ЦАР выполняют военнослужащие Бельгии, Франции и России.

ЦАРские повстанцы

На территории ЦАР официально действуют российские военные инструкторы, а российские специалисты обеспечивают охрану очередного президента ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Российский военный специалист в охране президента ЦАР

При этом, по мнению экспертов, в ЦАР могут так же неофициально действовать и другие российские военные подразделения специального назначения. Например, группа спецназа Службы внешней разведки (СВР) «Заслон» или Силы специальных операций (ССО) Вооружённых сил Российской Федерации.

Пока французские и бельгийские военные разведчики и аналитики задаются вопросом – действительно ли спецназ СВР «Заслон» и ССО снова действуют в Африке? – стоит признать факт того, что российским спецназовцам есть чем заняться в ЦАР.

Тренировка спецназа ЦАР, проводимая российским инструктором

С одной стороны, ЦАР окончательно превратилась в зону хаоса и войны всех против всех, где первобытный каннибализм, африканские языческие культы и вера в чёрную магию успешно сочетаются с применением беспилотных летательных устройств и новейших видов стрелкового оружия. С другой стороны, в том случае, если российскому спецназу удастся отстоять власть президента ЦАР Туадера, то вполне возможно, что ЦАР предоставит России свои территории для военных баз и добычи полезных ископаемых.

Бойцам спецназа России предстоит выполнение тяжёлых и необычных заданий в весьма специфической среде Чёрного Континента.