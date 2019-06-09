«Адовый извращенец!»: Оружейную коллекцию «виновника» храма в Екатеринбурге оценил эксперт

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Олигарх Игорь Алтушкин владеет «экзотичной кунсткамерой» огнестрельного оружия.

Российский предприниматель и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин стал на слуху у многих россиян после попытки строительства храма в Екатеринбурге. Ему и Андрею Козицыну приписывают инициативу стройки на месте зеленого городского сквера.

Еще тогда, экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о заслугах и деятельности Игоря Алтушкина, который содержит столовую для бедных и всячески помогает малоимущим.

Куда меньшему числу россиян Алтушкин известен как коллекционер редкого огнестрельного оружия. Правда оружие это напоминает экспонаты Кунсткамеры — часть выставки посвящено анатомическим аномалиям.

Большая часть выставочных образцов, которыми владеет Алтушкин не нашли никакого применения на вооружении, однако выглядят он весьма «экзотично».

Первое, на что обратиил внимание эксперт — пистолет-пулемет Villar-Perosa M1915. Авиационный спаренный ПП, сконструированный итальянцами 1914 году под калибр 9 миллиметров был поставлен на вооружение в Первую Мировую войну, однако вскоре снят за сильный перегрев и большой расход боезапасов.

Villar-Perosa M1915

Также, внимание эксперта пало на 40-зарядный французский револьвер, изготовленный по заказу Наполеона Третьего. И очень редкий «артефакт» - китайская копия пулемета Maschinengewehr 08, образцы которого были уничтожены по приказу Мао Цзэдуна.

«Специфичный и странный выбор огнестрельного оружия, нужно быть просто адовым извращенцем, чтобы собирать такие артефакты. Однако стоит заметить, что в России мало кто имеет подобное.» — иронично подметил эксперт.

MG 08 и Пистолет Гайкота

Выставка не пользуется большой популярностью. Музей располагается в здании стрелкового клуба имени Архангела Михаила в Екатеринбурге.