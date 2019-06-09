Автомат мечты для любого американца: Ларри Викерс оценил АК-107

АК со сбалансированной автоматикой потряс американского спеца.
В очередном ролике Vickers Tacktikal бывший боец «Дельты» дал оценку новейшему автомату Калашникова со сбалансированной автоматикой. По его словам, с точки зрения отдачи, подобные системы являются лучшими в мире, ни один другой автомат не обладает настолько маленьким подбросом ствола при стрельбе.
Дело в том, что при стрельбе очередью любое оружие подбрасывает, в оружии со сбалансированной автоматикой навстречу импульсу отдачи следует движение противовеса, который понижает воздействие импульса, низводя его почти до ноля. Эти системы впервые были разработаны ещё в 70-ые, однако, в серию так и не пошли - подобные автоматы крайне тяжелы в освоении для призывника, требовательны к уходу и обслуживанию, их полевой ремонт часто невозможен.
АК-107 - это адаптация этой системы под использование в привычном уже автомате, в серию и этот образец не пошел, однако на его базе была изготовлена «Сайга-107» - охотничий вариант автомата, и уже на её базе – «Сайга SR-1» - спортивный карабин, который потенциально может стать мировым бестселлером, после того как вылечит «детские болезни», характерные для любой новинки.
Ларри Викерс отметил, что любой американец рад был бы получить такой автомат, но такой возможности нет в принципе. Новая «Сайга», увы, не обладает автоматическим режимом огня, а в режиме одиночной стрельбы преимущества сбалансированной автоматики не так существенны.