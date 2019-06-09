Автомат мечты для любого американца: Ларри Викерс оценил АК-107

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АК со сбалансированной автоматикой потряс американского спеца.

В очередном ролике Vickers Tacktikal бывший боец «Дельты» дал оценку новейшему автомату Калашникова со сбалансированной автоматикой. По его словам, с точки зрения отдачи, подобные системы являются лучшими в мире, ни один другой автомат не обладает настолько маленьким подбросом ствола при стрельбе.

Дело в том, что при стрельбе очередью любое оружие подбрасывает, в оружии со сбалансированной автоматикой навстречу импульсу отдачи следует движение противовеса, который понижает воздействие импульса, низводя его почти до ноля. Эти системы впервые были разработаны ещё в 70-ые, однако, в серию так и не пошли - подобные автоматы крайне тяжелы в освоении для призывника, требовательны к уходу и обслуживанию, их полевой ремонт часто невозможен.

АК-107

АК-107 - это адаптация этой системы под использование в привычном уже автомате, в серию и этот образец не пошел, однако на его базе была изготовлена «Сайга-107» - охотничий вариант автомата, и уже на её базе – «Сайга SR-1» - спортивный карабин, который потенциально может стать мировым бестселлером, после того как вылечит «детские болезни», характерные для любой новинки.

Сайга-107

Ларри Викерс отметил, что любой американец рад был бы получить такой автомат, но такой возможности нет в принципе. Новая «Сайга», увы, не обладает автоматическим режимом огня, а в режиме одиночной стрельбы преимущества сбалансированной автоматики не так существенны.