Обучением чеченского спецназа руководит офицер «Альфы»

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Таинственный инструктор рассказал о своей работе в Чечне в интервью СМИ.

Чеченский спецназ — тайна за семью печатями даже по меркам других российских подразделений. Что на самом деле происходит в республике по настоящему известно разве что самому Рамзану Кадырову и верховному военному руководству страны. Загадочность достигает такого уровня, что в этом вопросе просят разобраться даже депутаты.

Совсем недавно всплыл интересный факт, касающийся подчиненных Рамзана Кадырова — их тренировку осуществляет бывший сотрудник самого именитого спецназа в мире — «Альфы». Даниил Мартынов некогда принимал участие в операциях на территории Северного Кавказа, и даже с некоторой вероятностью мог воевать против своих нынешних учеников, однако, горцы, видимо высоко оценили профессионализм оперативника и захотели чтобы он поделился им с ними.

Батальон «Восток» в тренировочном лагере

Фактически бывший «альфовец» стал настоящим чудом для руководства республики — после расформирования силовой опоры — батальонов «Восток» и «Запад» образовался вакуум в силовых подразделениях, заполнить его можно было только с использованием невероятно опытных специалистов. Надо понимать, что услуги таких спецов не дешевы — обычно зарплата может доходить до двух миллионов рублей в месяц.

Вероятно именно опыту «Альфы» чеченский спецназ ныне обязан своими успехами. Помощь Мартынова стала немалым подспорьем, позволившим чеченским спецам отлично проявить себя не только в родном для них регионе, но и в Сирии.