Толерантность против здравого смысла – в США приняли в армию летчика с тюрбаном и бородой

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Крайне непрактичные в летных условиях вещи разрешили носить сикху из США.

Сикх американского происхождения Харпритиндер Сингх Баджва теперь может носить тюрбан и бороду на службе. Это кажется вполне нормальным, пока не проанализируешь летное снаряжение летчиков. Борода может мешать герметично пристегнуть элементы гермошлема к лицу. Конечно же, любой гражданин любой страны вправе выражать свою принадлежность к той, или иной этнической группе, однако, армия - это более строгий порядок, где порою приходится пожертвовать некоторыми проявлениями своей индивидуальности в пользу эффективности.

Гермошлем F-35

Толерантность в США давно уже перешла все границы разумного, причем работает это только в сторону мигрантов, представителей меньшинств и различного рода «цветных» представителей американского населения. Никаких послаблений или улучшений условий для «белого» населения Америки не предусматривается. На фоне таких странных мер в США растут националистические настроения, правда, леволиберальная общественность пытается объяснить именно рост националистических настроений причиной ввода различных мер в защиту «небелого гетеросексуального населения».