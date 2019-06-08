VistaNews.ru


Самоубийственное наступление боевиков в Сирии было отбито силами САА

Сегодня, 09:00

Более 140 боевиков погибли при попытке штурма укрепленных позиций Сирийской армии.

6 и 7 июня террористы предприняли попытки атаки правительственных сил. Используя последние свободные резервы ими было сосредоточено более 500 боевиков, шесть танков , четыре БМП и 20 «техничек». По итогу наступление провалилось, боевики потеряли более 120 человек, пять танков, три БМП и девять «техничек». Вероятно, это последнее крупное наступление так называемой «оппозиции», ибо резервы, брать им больше попросту неоткуда.

Война в Сирии близится к завершению, нынешние боевые стычки – агония проигравших «революционеров». Высокая мотивация, техническое оснащение и слаженность, позволили правительственным войскам наладить порядок почти во всей стране. Пришедшая вовремя помощь РФ и удары её ВКС стали той толикой сил, что помогла преломить ситуацию и восстановить конституционный порядок.

Уже вскоре Сирии придется сосредоточиться уже на мирном строительстве, восстановить страну, почти полностью уничтоженную войной, будет не просто, потребуются десятки лет чтобы выйти на довоенный уровень жизни.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме