Самоубийственное наступление боевиков в Сирии было отбито силами САА

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Более 140 боевиков погибли при попытке штурма укрепленных позиций Сирийской армии.

6 и 7 июня террористы предприняли попытки атаки правительственных сил. Используя последние свободные резервы ими было сосредоточено более 500 боевиков, шесть танков , четыре БМП и 20 «техничек». По итогу наступление провалилось, боевики потеряли более 120 человек, пять танков, три БМП и девять «техничек». Вероятно, это последнее крупное наступление так называемой «оппозиции», ибо резервы, брать им больше попросту неоткуда.

Война в Сирии близится к завершению, нынешние боевые стычки – агония проигравших «революционеров». Высокая мотивация, техническое оснащение и слаженность, позволили правительственным войскам наладить порядок почти во всей стране. Пришедшая вовремя помощь РФ и удары её ВКС стали той толикой сил, что помогла преломить ситуацию и восстановить конституционный порядок.

Уже вскоре Сирии придется сосредоточиться уже на мирном строительстве, восстановить страну, почти полностью уничтоженную войной, будет не просто, потребуются десятки лет чтобы выйти на довоенный уровень жизни.