С-400 поступят на вооружение Турции через два месяца

Сегодня, 13:00

Глава «Ростеха» раскрыл сроки поставки новых ЗРК.

Похоже никакие угрозы не могут остановить Турцию от закупки хорошей техники, несмотря на угрозы и объявление, что подготовка пилотов F-35 больше не будет осуществляется США, Турция все же приняла решение заказать российские ЗРК.

Вероятно, Анкара уверена, что пилоты, уже прошедшие подготовку смогут передать свои знания новичкам, и в целом дорогое обучение в США уже не потребуется. США уже неоднократно пытались надавить на Турцию, не дав той купить российские системы, в ход шли и обвинения в нарушении стандарта НАТО, при этом Турцией заявлялось, что комплексы в систему НАТО интегрироваться не будут и служат для внутреннего пользования, и угрозы в отказе поставки F-35, которые оказались фактически блефом.

Вероятно, Анкара хочет обезопасить себя от внезапного похолодания с США, если вдруг Турецкие власти окажутся «в немилости», С-400 дадут надежную защиту от «гуманитарных» бомбардировок и других «преимуществ» демократии. Столь быстрое решение о закупке комплексов может также свидетельствовать о том, что Анкара опасается такого «похолодания» уже в ближайшее время.