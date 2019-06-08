Провокация во время загара: Видео «опасных действий русского корабля» появилось в Сети

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Видео инцидента произошедшего между БПК «Адмирал Виноградов» и американским USS Chancellorsville выложили в сеть.

Американский корабль резко сменил курс, из-за чего российскому БПК пришлось совершать экстренный маневр, который закончился в 50 метрах от корабля. Американское руководство возлагает вину на Россию, чуть ли не утверждая, что все это – провокация. Все это становится достаточно смешно, если разглядеть. что во время «провокации» на вертолетной площадке российского корабля загорают моряки. Интересная выходит почти боевая операция, когда часть экипажа не просто не на боевых постах, а ещё и отдыхает.

Моряки загорающие во время "тарана"

Фотографии следов от маневрирования показывают, что именно российскому кораблю пришлось совершать маневр. Американский корабль резко сменил курс, оказавшись прямо напротив «Адмирала Виноградова», и при все при этом, по логике американских представителей, виноват экипаж РФ.

Российские представители отмечают, что согласно международным нормам морского права именно действия американского корабля противоречат закону и являются откровенно вызывающими. Впрочем, США не впервой полностью разворачивать международные законы в удобной для них плоскости.