Легендарную винтовку «Мосина» сравнили с немецким «Маузером»

Сегодня, 03:10

В Сети появился ролик со сравнением двух главных винтовок Второй Мировой.

Вопрос о том, какая же из двух легендарных винтовок все-таки была лучше - «Мосина» или «Маузер» Kar 98k - продолжает волновать любителей военной истории даже сегодня. Очередную попытку разобраться в вопросе предпринял американский милитари-гик под ником DarkBiker98, поделившийся видеозаписью испытаний обеих оружейных систем.

По итогу стрельб, немецкая винтовка почти всегда обходит советскую по скорости, что не удивительно – Kar 98k - винтовка более поздняя, и в ней применен ряд новых решений, облегчающих обслуживание, к тому же, стоит признать, что качество изготовления немецких винтовок, особенно в первые годы войны, было на высоте. «Мосинка» же, с которой воевали наши деды, по сути почти не отличалась от оригинальной винтовки, принятой на вооружение еще в имперской России в 1891 году.

Однако, безнадежно устаревшей ее назвать никак не получится. Когда разговор переходит к точности «немец» пасует – стрелок с «мосинкой» на голову превосходит своего оппонента, стреляя максимально точно для дистанций боя, в то время как «немец» иногда не попадает даже в саму мишень.

Винтовка Мосина

Стоит отметить, что время перезарядки может быть связано с плохим качеством конкретно этого образца легендарной советской винтовки – у неё есть явные проблемы с экстрактором и некоторые неполадки с самим затвором. Весьма вероятно, что используя более качественный вариант, результат стрельб был бы лучше.

Kar98k

Надо отметить, что хозяин канала реконструирует именно Вермахт, и это не первая попытка сравнивать оружие Второй Мировой. По итогу стрельб у него часто случаются весьма обильные оправдания немецкого оружия. Так, например, GW-41 (первая немецкая самозарядная винтовка) у него - хорошая винтовка, просто её не поняли – на деле же эта винтовка является одной из худших самозарядных винтовок Второй Мировой. Аналогичным образом он ведет себя и здесь, заявляю, что это не Kar 98k не слишком точная – это либо стрелок некомпетентен, либо патроны плохие.

Подводя итог: обе винтовки в реальном бою примерно равны, однако, совсем не равны в плане стоимости – немецкое изделие обходилось промышленности примерно в три раза дороже. А если почти не видно разницы – зачем платить больше?