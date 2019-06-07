Ларри Викерс оценил российский АК-12

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Бывший боец Delta Force был крайне удивлен качествами нового оружия.

АК-12 уже стал достаточно знаменитым. Этот автомат, пришедший на заменуклассическому АК-74, вызвал немало обсуждений в сети, и несмотря на некоторые спорные решения, является весьма интересным образцом правильной модернизации отличного оружия.

АК-12

Образец АК-12 попал в руки к Ларри Викерсу, в ролике, опубликованном на канале Vickers Tactical, бывший спецназовец вначале высоко оценил новую эргономику, улучшенные органы управления и общий внешний вид автомата, а затем произвел пробную стрельбу, в одиночном, автоматическом, и новом для АК-серии режиме «По два выстрела». Результат удивил специалиста – АК, на его взгляд, стал гораздо более контролируемой платформой, показатели кучности увеличились, а отдача уменьшилась, было видно, что специалисту сложно удержаться от высказывания охвативших его эмоций.

Такая высокая оценка от именитого спеца не удивительна – АК-12 - это эталон развития классической АК-платформы, в котором убрали последние недостатки оригинала, доведя конструкцию почти до совершенства. Сейчас АК-12 и АК-15 поступают на вооружение российской армии и вскоре полностью заменят устаревшие АК-74 и АКМ.

Российская армия сейчас окончательно превращается в ту самую «Армию будущего», оснащенную по последнему слову техники, и даже самым отъявленным скептикам сложно отрицать этот факт, особенно когда его признают даже иностранные специалисты.