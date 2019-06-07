Сюрприз для ВМС США: «Убийца авианосцев» будет дислоцироваться в Крыму

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После реконструкции аэродрома «Бельбек», ТУ-22М3М получат дополнительные преимущества контроля акватории Чёрного моря.

Модернизация стратегического бомбардировщика фактически позволила превратить его в принципиально новую машину. Теперь ТУ-22М3М получил не только современную электронную начинку, но и обладает комплексом для дозаправки, увеличивающим радиус действия боевой машины. Кардинально улучшен боевой потенциал самолёта, который способен нести несколько видов ракетного вооружения на своём борту.

Вскоре «убийца авианосцев» будет дислоцироваться в Крыму, где для него на аэродроме «Бельбек» практически готова новая взлётно-посадочная полоса. Это позволит расширить и облегчить географию полётов ТУ-22М3М, что является немаловажным фактором для осуществления контроля черноморской акватории.

В последнее время сюда зачастили эсминцы ВМС США и это стало тревожной тенденцией. Появление российского стратегического ракетоносца, способного за считанные минуты встретить вошедшую в Чёрное море группу американских кораблей, станет неприятным сюрпризом для 6 флота США, стремящегося к доминированию в регионе. Не исключено, что ТУ-22М3М будет совершать вылеты к Средиземному морю, чтобы американские корабли и там не слишком вели себя по-хозяйски.