Старик обскакал молодого: Эксперты сравнили Glock с легендарным «Макаровым»

Сегодня, 08:25

Советская оружейная классика не ударила в гразь лицом, даже спустя более 60 лет со дня создания.

В видео представленном каналом Russia Beyond в рамках рубрики Double Gun Challenge, сравнили два основных пистолета, стоящих на вооружении полиции США и РФ: Glock 17 и пистолет Макарова. Если сравнивать два пистолета на бумаге, то совершенно однозначным победителем будет Glock. У него больше магазин, мощнее патрон, он меньше весит и удобнее лежит в руке. Казалось бы - все очевидно...

Однако, при проведении серии тестов выяснилось, что старичок ПМ (пистолет Макарова) вовсе не так плох.

Glock 17

В тесте выхватывания, учитывая даже неудобную советскую кобуру, ПМ отстал всего в два раза – 3,9 секунды против 1,9, а в тесте на скорость шести попаданий - и вовсе обошел своего австрийского конкурента (4,45 секунд против 6,92 секунд).

Испытание на мощность пули ПМ провалил, не сумев повалить ростовую мишень. Однако, вслед за "Макаровым" испытание провалил и Glock, также не сумев сбить цель с ног. Здесь стоит сделать оговорку о том, что при стрельбе по реальной цели более слабая пуля ПМ окажет на человека куда большее останавливающее действие и с огромной долей вероятности собьет с ног кого угодно, в то время как более мощная пуля от "Глока" просто пробьет цель навылет.

ПМ

Определенной кульминацией испытания стал последний тест с перезарядкой, который старичок ПМ, пользующийся дурной славой за сложность извлечения магазина, и вовсе выиграл, ухитрившись пусть и ненамного, но обскакать молодого конкурента.

Оба проводивших тестирование специалиста отметили, что знаменитый малый вес австрийского пистолета – не всегда плюс: из за него баланс веса смещен, поэтому удерживать оружие особенно при серии выстрелов сложнее, при этом слабый патрон ПМ-а позволяет укладывает пули очень точно. Разница в пробитии хоть и есть, однако, бронежилеты одинаково не пробивают оба образца.

Конечно, этот тест не означает, что ПМ лучше «Глока», однако, списывать со счетов старый пистолет ещё рано.