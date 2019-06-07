«Вепрь-12» приняли на вооружение французской армии

Сегодня, 05:00

Блок НАТО одобрил принятие на вооружение русского дробовика.

По заявлению корпорации «Ростехнологии», 17 стран блока НАТО приняли на вооружение и закупили российские полуавтоматические дробовики «Вепрь-12». Это оружие производится заводом «Молот-оружие», славящимся своим качеством и вниманием к деталям. В отличие от классической «Сайги-12», «Вепрь» производится не на базе АК, а на базе РПК, который обладает повышенной живучестью механизмов и более качественным подходом к производству.

Ружье уже много раз засветилось на фотографиях французского спецназа G.I.G.N., где оно снабжено дополнительными обвесами производства компаний родом из США. Тактическое исполнение вепря обычно также оснащается дополнительной рукояткой на цевье для улучшения контроля и коллиматорным прицелом, который упрощает процесс наведения оружия.

«Вепрь-12» с расширенным магазином

Дробовики являются крайне популярным оружием среди штурмовых подразделений, одним из главных достоинств является то, что подобное оружие почти не дает рикошетов, при этом, за счет разлета поражающих элементов, позволяет гарантированно поражать цель даже при небольшой ошибке прицеливания.

Французский спецназовец с «Вепрем»

«Вепрь» — это образец надежности даже по меркам российского оружия, которое само по себе является примером для подражания в этой области. Не удивительно, что он был одобрен для принятия на вооружение, даже санкции не помешали поставлять это ружье в армии, ведь когда стоит вопрос о качественном оружии и оснащении — часто политика уходит на второй план.