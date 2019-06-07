76 выстрелов: Полиция США расстреляла подозреваемого прямо на дороге

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Последние 30 выстрелов офицер сделал уже после того, как преступник перестал двигаться.

Американские правоохранительные органы уже достаточно давно пользуются дурной репутацией. Любой, кто был в США, хорошо знает, что первое, что делает полицейский в любой непонятной ситуации – тянется рукой к пистолету.

Их поведение можно понять – свободное владение населением огнестрельным оружием означает, что из кармана любого – даже самого мелкого хулигана – вдруг может показаться пистолет. Такое положение дел приводит к тому, что полицейские не только постоянно хватаются за оружие, но и регулярно начинают стрелять первыми.

Самый громкий подобный случай произошел в мае 2019 года – в городе Анахайм, штат Калифорния. Житель одного из домов вызвал полицейский наряд после того, увидел, что его брат, в состоянии наркотического опьянения, вооружился пистолетом и ножом и закрылся в машине. Когда наряд прибыл на место, мужчина, увидев полицейских попытался скрыться на автомобиле, а полицейские, увидевшие у него оружие начали стрелять по нему прямо на дороге.

В ходе двухминутной погони за подозреваемым двое полицейских сделали в общей сумме 76 выстрелов из табельного оружия (пистолета «Глок» и карабина М4). Последние несколько десятков, при этом, были сделаны уже после того, как машина подозреваемого остановилась, а сам он перестал подавать признаки жизни.

Весь инцидент развернулся в густонаселенном районе, а многие из выпущенных пуль попали в жилые дома и машины граждан. Один из участвовавших в погоне офицеров (сделавший 64 выстрела) был отстранен и уволен почти сразу же после инцидента. Второй – получил дисциплинарное взыскание, однако сохранил занимаемую должность.

Стоит отметить, что при осмотре тела подозреваемого, замеченный у него пистолет оказался газовым.

В отношении обоих офицеров рассматривалась возможность возбуждения уголовных дел, однако обвинения были сняты, так как их поведение было признано хоть и «безответственным», но все же «оправданным».