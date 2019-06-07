Как «китайская» подделка. Пластиковый «АК-47» от Kalashnikov USA раскритиковал блогер

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US132S как аналог российского «Калаша» оказался недостойным своего «прародителя».

Почему американца так любят российское оружие? С этих слов начинается обзор на легендарный Автомат Калашникова или, как прозвали его в народе, АК-47.

Свое название штурмовая винтовка, сконструированная не менее легендарным Михаилом Калашниковым, получила в народе. Автомат Калашникова прозван АК-47, так как был сконструирован в 1947 году по заказу Наркомата обороны СССР. Однако принят на вооружение он был два года спустя, в 1949 году.

За первые 60 лет, было выпущено более 60 миллионов различных модификаций под калибр 7,62, а винтовка принята на вооружение в более чем 50 странах.

Неприхотливый, стабильный и мощный – автомат заслужил уважение по всему миру. В надежде повторить успех российского концерна, конструкторская компания Kalashnikov USA создала свой аналог «Калаша».

Вес оригинала составляет 4,3 килограмма, тогда как «китайская» подделка всего 3,6 килограмм. Модель, получившая название US132S, вызвала массу негодований. Винтовка является «клоном» АК не только внешне, внутренняя часть, как внешняя конструкция остались идентичными оригиналу. Вес поменялся благодаря материалу, из которого сконструировали «подделку» - пластик.

АК

Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка «променяли» метал на пластмассу. Конструкция осталась такой же ударопрочной. Более того, была повышена коррозийная стойкость винтовки, по словам блогера.

Однако такой АК не получил популярности, поскольку обходился в цене гораздо выше.

Оригинальный автомат Калашникова является излюбленным оружием американцев, которые использую холощённые модели как сувенирное оружие, выставляя на домашние полки.