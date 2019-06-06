Гладкоствол или «нарезняк» без лицензии. Как оценивать новый боеприпас - 366 ТКМ?

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366 ТКМ это боеприпас использующий нарезы при гладкоствольной лицензии.

В России весьма странные законы о оружии – у нас его достаточно легко получить, однако, есть ряд ограничений, которые требуют просто большого количества времени. Большинство охотников и стрелков хотят использовать нарезное оружие, но, в РФ, его можно получить только после владения гладкоствольным 5 лет. Это вынуждает охотника приобретать ненужный ему дробовик и ждать внушительный срок. Гладкоствольные ружья стреляют на относительно небольшие дистанции, стрельба из них на дистанции больше 100 метров почти невозможна.

АК под патрон 366ТКМ

Понимая, что есть целый ряд охотников желающих иметь нарезное оружие, но не желающих ждать пять лет, отечественный производитель придумал новый комплекс «оружие-патрон». Это оружие с нарезкой «Парадокс» или «Ланкастер». Дело в том, что обе эти «нарезки», с точки зрения законодательства, нарезкой не являются. Звучит странно, но факт. Это не совсем полноценная, но все же нарезка. В итоге, пусть и с оговорками, охотники получили свои «калаши» и «СВД» по гладкоствольной лицензии, способные стрелять на 100+ метров. Очевидно, сам производитель не ожидал такого ажиотажа, поначалу были проблемы с патронами – их просто не хватало, из-за чего просело качество. А теперь новая проблема – на оружие обратили внимание власти.

Патрон 366ТКМ



В оружейной среде давно ходят байки о приравнивании оружия под подобный 366 ТКМ патрон к нарезному. И на самом деле у этих слухов есть основания – как бы не была плоха такая нарезка, это все же – нарезка. Государство крайне не любит когда в законе остаются лазейки, и вполне реально, что в итоге – оружие будет запрещено, а все обладатели будут вынуждены утилизировать свои ружья. Потребителю лучше трижды подумать, прежде чем приобретать оружие под этот патрон, лучше присмотреться к «Сайге» или просто купить дешевую двустволку для того чтобы спокойно выждать 5 лет.