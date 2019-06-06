US109T и Сайга-12 - одна сатана. Концерн «Калашников» может незаконно собирать оружие за границей

Сегодня, 09:00

Эксперты заключили, что иностранные аналоги российских ружей отнюдь не дань уважения качеству.

Концерн «Калашников» - российский производитель боевого и снайперского оружия, входящий в оборонно-промышленный комплекс России.

Основателем конструкторского бюро был император Российской империи Александр I в 1807 году. А такое название приобрел только в 2013 году как дань памяти Михаилу Калашникову, собравшему первый АК.

АК-47 — народное название самой известной и самой используемой штурмовой винтовки в мире.

Концерн продолжает конструировать новое огнестрельное оружие на импорт, для российских военнослужащих, и на экспорт. Однако ввоз российского оружия ограничен и весьма скуден, и наоборот.

Эксперты заключили, что Концерн «Калашников» (КК) мог обойти эти «санкции», на примере ружья «Сайга-12».

Ни для кого не секрет, что «Сайга» и ее американский аналог US109T идентичны по своим характеристикам, представляя собой дробовик с корпусом АК.

Производством US109T занималось конструкторское бюро Kalashnikov USA.

US109T и «Сайга-12»

Наиболее устойчивая версия гласит, что таким образом КК обходит санкции и экспортные налоги, производя свое оружие по всему миру.

Поскольку оружейный экспорт ограничен, а спрос на «калаши» остается высоким, конструкторское бюро, принадлежащее Минобороне РФ, может весьма незаконным образом поставлять все необходимое оружие заказчикам.

«Пересобирая из запчастей, КК торгует оружием в США, просто с иной маркировкой», - заявил эксперт.

Однако это не единственное мнение. Второй вариант событий заключается в том, что КК попросту наладил серийное производство российских ружей, а контракт с другими странами просто не разглашается.

Третий, более устоявшийся, но наиболее сомнительный вариант, что после санкций, США сами начали производить аналоги российских «легенд», однако в это верится слабо, ибо тогда был бы нарушен патент на конструкцию конкретного оружия. А это бы вылилось бы большим скандалом.