«Раз в год и палка стреляет..» - худшим охотничьем оружием России назван РБ-12

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В начале 90-ых в России изобрели ружье Бандаевского 12-го калибра - один из худших образцов стрелкового оружия в истории.

После развала Советского Союза многие не слишком удачливые ранее конструкторы оружия принялись «творить», насыщая рынок разнообразными изделиями. Некоторые из них были хороши, некоторые откровенно плохи. Но среди них был по-настоящему странный образец, который в ходе эксплуатации многие посчитали одним из худших дробовиков в истории огнестрельного оружия – Ружье Бондаевского, известное также как РБ-12.

РБ-12

Количество промашек в конструировании этого образца примерно равно количеству нововведений. Изначально идея была достаточно хороша – сделать крайне дешевое оружие для охотников и самообороны. Максимально дешевое. Для упрощения задачи дробовик снабжен подвижным стволом – то есть вместо взведения затвора взводиться как бы «ствол», который затем ударяет по ударнику капсулем патрона, магазин, ввиду особенностей подачи патронов, должен быть снаряжен максимально аккуратно, любое неосторожное движение – и все патроны разлетятся, выброшенные пружиной подавателя. Даже подаватель магазина сделан из дерева, к тому же плохо подогнанного, что приводит к перекосам. Мало того на зарядку магазина уходят минуты при его емкости в 6 патронов.

На видео, которое представлено в сети, не вышло ни разу сделать больше 4-х выстрелов из ружья без задержек. Иногда ружье буквально разбирается в ходе эксплуатации – узел быстрой разборки ненадежен, и вы можете оказаться с двумя половинками ружья, было бы очень неприятно, если бы в такой момент напротив вас был медведь.

РБ-12 с цевьем в позиции перезарядки

Интересно то, что в данный момент ружье представляет ценность для коллекционеров, такой экземпляр многие хотят получить как образец одной из самых бездарных попыток создать работающее оружие.