ПП-19-1 разваливается от стрельбы - эксперт рассказал почему «Витязь» надо снять с вооружения

Сегодня, 04:00

Пистолет-пулемет, разработанный для спецназа обладает рядом существенных недостатков.

В России выпускается много отличного оружия, однако, долгое время ниша пистолета-пулемета под калибр 9х19 пустовала, в СССР считали этот калибр бесперспективным, используя отечественный 9х18 и специальные калибры типа 9х39. После развала Союза МО РФ и некоторым спецподразделениям потребовалось оружие под патрон более мощный, нежели 9х18 и менее мощный, чем 9х39.

По итогу этого технического задания было разработано несколько систем, одной из которых стал ПП-19 «Витязь».

ПП-19-1

Концерн Калашникова пошел самым простым путем – конструкторы не стали разрабатывать новую систему, они взяли уже проверенный АК, изменили затвор под новый калибр и выпустили в серию. Новый ПП был относительно дешев, поэтому быстро стал популярен. На базе этого ПП была выпущена даже гражданская версия – «Сайга-9», и именно недостатки с ней позволили выяснить проблемы «Витязя».

Трещина крышки ствольной коробки

Свободный затвор, используемый в этом пистолете-пулемете, не использовался в оригинальном АК: это приводит к тому, что всю нагрузку от выстрела принимают на себя направляющие затвора, а не боевые упоры. Такая нагрузка приводит к тому, что спустя некоторое количество выстрелов усталость металла достигает пика, и направляющая просто отслаивается, образуя трещину. В гражданском оружии это не критично – при неавтоматической стрельбе, стрелок заметит проблему, и отправит карабин по гарантии, а вот у витязя… при повышенной скорострельности затвор может окончательно разрушить направляющие и затем вылететь через тыльную часть крышки ствольной коробки прямо в лицо стрелку, что приведет не только к выходу из строя оружия, но и потенциально – к гибели стрелка.

Трещина направляющей затвора

Этот ПП представляет опасность для пользователей, и ,учитывая, что он находится на вооружении спецназа, его надо либо срочно модернизировать, либо снимать с вооружения.