«Калаш» всё же наш! Как спецназ США пытается обхитрить Россию её же оружием серии АК?

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«Калашников» - мировая серия оружие, умея пользоваться которой, можно справиться в любом бою, считают командиры спецподразделений Америки.

Автомат Калашникова (АК) – легендарные автоматы с одноименным создателем. Впервые автомат был поставлен на вооружение в 1947 году, от чего в простонародье стандартную модель называют «АК-47» или же еще проще - «Калаш».

Естественно, оружие не заканчивается на своих стандартных моделях, а со временем модернизируется и улучшается. Так, со временем, были созданы новые модели, которые и по сей день производятся исключительно на экспорт. Однако какой смысл России поставлять оружие своему потенциальному конкуренту, быть может, есть смысл держать свои разработки при себе?

Однако и здесь Россия не прогадала и создала модификации, которые в ближайшее время будут иметь на вооружении все элитные войска ФСБ страны, такие, например, как «Альфа», «Вымпел» или другие СВР. Сейчас к известным и разглашенным новинкам относят модели АК-12 и АК-15, однако о дальнейших модификациях концерн Калашникова (место создания и производства пулем1тов и автоматов) по праву умалчивает.

Почему же США так любят советское оружие, и до сих пор активно использует его в боевых действиях?

Во-первых, спустя время, советское оружие стандартной комплектации доказало свою надежность и неприхотливость. Время также указало на долговременную работу в суровых условиях, а именно это и нужно спецназу США, который воюет по всему миру, во всех «горячих точках» стран.

Во-вторых, как однажды высказывался один из значимых американских военных:

«Зная, как воевать русским оружием – можно запросто справиться в каждом бою».

В действительности, из-за того, что российское оружие стоит почти у всех стран мира на вооружении – на поле очень легко найти штурмовую винтовку или же старенький пулемёт-автомат, который спустя поколения спасет жизнь бойца.

Конечно, американцы всячески пытаются скрывать, что напрямую вооружают своих спецназовцев российским и советским оружием, однако несмотря на это, скрывать это бойцы также не сильно пытаются и активно использует оружие политического конкурента.

Однако не стоит забывать, что всё же «Калаш» российский, а значит, что надежное противостояние все же имеется и активно используется в боях. Американцы же, которые пытаются перехитрить российский спецназ, изучая стрельбу из российского оружия, в результате проигрывают в действиях. Виной тому то, что Россия даже на своё универсальное и лучшее оружие имеет оружие еще удобнее, секретнее и лучше!