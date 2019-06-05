Испанцу хорошо - русскому не понять. Видео сети «спалило» начало вторжения испанского спецназа в Африку

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После успехов спецназа СВР «Заслон» и ССО в Африке Евросоюз испугался утраты влияния рассказал эксперт.

В интернете появился видеорепортаж испанской газеты ABC, посвящённое подготовке бойцов испанского спецназа к переброске в африканскую республику Мали, где страны Евросоюза ведут борьбу с международным терроризмом.

На видеорепортаже запечатлено прохождение полосы препятствий бойцами испанского Иностранного легиона. Это элитное войсковое формирование испанских сухопутных сил было сформировано в 1920 году. В отличие от французского аналога слово «Иностранный» в названии легиона обозначает не то, что легион комплектуется иностранцами, а то, что он должен действовать сугубо за пределами Испании. Испанский Иностранный легион – это самая высокомобильная и элитная часть испанской армии, которая участвует в различных военных операциях за рубежом. Её по праву можно назвать спецнаом испанской армии. Таким образом, видео из сети «спалило» начало вторжения испанского спецназа в Африку.

Испанский Иностранный легион на параде

Теперь испанскому Иностранному легиону пришло время покорять Африку.

Испанский Иностранный легион в обыденной жизни

По мнению экспертов это связано с тем, что в Африке чрезмерно активно действуют специалисты и офицеры из отрядов спецназа Службы внешней разведки (СВР) России «Заслон» и Сил специальных операций (ССО) российской армии.

Российский спецназ СВР и ССО вносит свой решительный вклад в борьбу с международным исламистским терроризмом в Африке. То, что именно российский спецназ приведёт африканские страны к победе над исламистским терроризмом, не может понравиться правительствам стран Евросоюза. Ведь тогда подконтрольные Мадриду и Парижу правительства центральноафриканских стран сменятся на полностью пророссийские. Это приведёт к появлению в Африке российских военно-воздушных и военно-морских баз, нацеленных прямо на США и Западную Европу.

Чтобы избежать подобной ситуации, страны Евросоюза отправляют в Африку на борьбу с терроризмом всё новые и новые силы из разных стран. После «воинственных» французов, считающих свой спецназ лучше российского, в Африку отправятся испанцы.

Испанская армия последний раз воевала по-крупному с США в 1899 году и это окончилось для Испании поражением. Вряд ли боевые качества испанской армии сильно выросли за прошедшее время. Поэтому эксперты предполагают, что испанские военные и спецназовцы в Африке будут больше создавать красивую картинку для СМИ, чем реально бороться с терроризмом.

Как обычно, на острие борьбы с международным терроризмом встанут офицеры СВР из группы спецназа «Заслон» и их коллеги из Сил специальных операций или «мусульманского» батальона «Туран», набранного из числа мусульманских народов России и бывшего СССР. Спецназ России готов к борьбе с исламским терроризмом в Африке. Готовы ли страны ЕС?

Проводимая российскими инструкторами тренировка спецназа Мали по рукопашному бою

Собрав все эти факты в голову приходит всемирно известная поговорка, которая звучит так: «Что испанцу хорошо, русскому не понять.»При этом уже точно известно, что российские спецназовцы смогли выучить антитеррористические подразделения Нигерии и Судана, а так же охрану президентов Мали и Центральноафриканской республики. Всё это происходило в то время, пока испанские СМИ записывали хвалебные репортажи о своей армии.