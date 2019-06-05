«Вернемся к нашим баранам…»: Ветеран спецназа РФ раскритиковал ВСС «Винторез»

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Дорогостоящую снайперскую винтовку, которой Минобороны уже подготовила замену, могут вскоре снять с вооружения.

Легендарная снайперская винтовка «Винторез» находится на вооружении с 1987 года не только в подразделениях МВД и Минобороны, но и у специальных подразделений, бойцы которых принадлежат силовым структурам ФСБ.

Спецназ «Альфа», СОБР, ОМОН - все эти ведомства используют «Винторез» и «Вал» вплоть до сегодняшнего дня, однако таким ведомствам как ССО, «Вымпел» и «Заслон» противопоказаны такие винтовки, за что и зацепился ветеран.

Александр, как представился боец, оказался недоволен тем, что ведомства до сих пор использую «устаревшую и бесполезную» технику.

«Вернемся к нашим баранам, то есть к нашим автоматам», - начал объяснения бывший боец.

ВСС «Винторез»

«Винторез» он назвал и вовсе ненужным для любого спецподразделения, поскольку есть «АС Вал», на которые крепится коллиматорный или оптический прицел, что делает этот «огнестрел» универсальной винтовкой — и штурмовой, и снайперской.

«Винторез» не обладает большой дальностью и точностью стрельбы, из-за чего при дистанции больше ста метров маловероятно попадание в движущуюся цель. А также, маленький магазин. Пуля движется с дозвуковой скоростью из-за большой массы.

По словам ветерана, на расстоянии 100 метров, стрелок может услышать, как пуля пробивает лист бумаги.

«Вал» также имеет множество недостатков, однако не столь значительные, как ВСС. По неофициальной информации, «Вал» - это недоработанный на стадии создания корпуса винтовки «Винторез».

ВССМ

Помимо этих двух, сравнительно устаревших винтовок, концерн ЦНИИточмаш создал более совершенную модель «Винтореза» — ВССМ. В его конструкции учтены недоработки предыдущей модели из-за чего повысилась дальность и мощность стрельбы. Это отодвигает названный «Вал» немного назад.