«Рубилово по-русски!»: Американские военные восхищены новым АК-308

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Новейший российский автомат Калашникова под патрон НАТО вызвал зависть США.

Полгода назад концерн «Калашников» представил свою новейшую разработку – Автомат Калашникова, рассчитанный для стрельбы мощным патроном НАТО 7,62х51 мм. Этот патрон известен на Западе как .308 Winchester, откуда и взялась цифра для названия нового автомата. Таким образом, новинка «Калашникова» стала АК-308.

АК-308 с коллиматорным прицелом

Данный автомат разработан по классической схеме Калашникова, заключающейся в использовании энергии отвода пороховых газов, выделяемых при сгорании пороха в патроне. Ёмкость обоймы на 20 патронов с лихвой компенсируется использованием мощного патрона армий стран НАТО. При этом производитель уже сообщал о намерении разработать под данный автомат магазины на 30 патронов.

АК-308 с коллиматорным прицелом, сошками и дополнительной рукоятью управления огнём на цевье

АК-308 оборудован складным телескопическим прикладом, который позволяет в течении секунды отрегулировать длину приклада под бойца или вовсе сложить его, сделав автомат более компактным. Так же на автомат возможно установить дополнительные аксессуары, начиная от дополнительной рукояти управления огнём на цевье и заканчивая коллиматорным или оптическим прицелом, благодаря планкам Пикатинни.

АК-308 с оптическим прицелом

Ознакомленные с тактико-техническими характеристиками американские военные были восхищены новым АК-308. Данное оружие отличается не только надёжностью, привычной для российского оружия, но и невероятной силой огневой мощи, которую так ценят американцы.

Но кому же достанется такой мощный автомат, если Вооружённые Силы России не используют патроны НАТО? Скорее всего, получателями АК-308 станет армия Индии.

Военнослужащие индийской армии

Индия обладает армией размером в миллион человек, которая находится под постоянной угрозой военного конфликта с Китаем или Пакистаном, заинтересованна в постоянном обновлении своего оружейного арсенала. На вооружении индийской армии стоят автоматы собственного вооружения INSAS, использующие патроны НАТО 5,56х45 мм. Данные автоматы должны были лечь в основу целого стрелкового комплекса, состоящего из ручного пулемёта, укороченного автомата и автоматической винтовки. Однако, комплекс INSAS, в целом, оказался ненадёжен, в связи с чем индийская армия ищет замену ему на стороне и российский АК-308 прекрасно подходит для этого.

Индийская автоматическая винтовка INSAS

Во-первых, АК-308 максимально прост и невероятно надёжен, что само по себе привлекательно для возможного покупателя. Во-вторых, стоимость АК-308 заметно ниже предлагаемых индийцам американских и германских автоматов. В-третьих, АК-308 использует патрон НАТО, запасы которого имеются в Индии.

Восхищённые демонстрациями российского автомата представители американской армии отозвались об АК-308 словами «рубилово по-русски!». Такая реакция была вызвана мощным патроном НАТО, под который разработан данный автомат. Однако, кроме восхищения качествами российского автомата, которые превосходят качество американских образцов стрелкового оружия, военным США предстоит испытывать зависть по отношению к индийским коллегам, которые в скором времени могут получить «на руки» российскую оружейную новинку.