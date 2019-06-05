«Игрушка для дурачков»: Блогер рассказал о странностях охотничьей винтовки «СХП Винторез»

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Есть ли смысл отдавать 99 тысяч рублей за снайперскую винтовку с дальностью 100 метров по «мертвой цели», рассказал эксперт.

Бесшумная снайперская винтовка ВСС «Винторез» по праву считается «элитарным» огнестрельным оружием. Сконструированная в ЦНИИточмаш в 90-х и поставленная на вооружение в 1987 году, винтовка не раз доказала свою пользу — созданная по заказу КГБ СССР, винтовка была поставленная на вооружение всем спецподразделениям.

В современной России, винтовка находится на вооружении у всех отрядом спецназа подконтрольным ФСБ — и «Альфа», и «Вымпел», и ССО.

Главными минусами самой винтовки является — низкая дальность стрельбы и маленький магазин. Модификация решила проблему с количеством патронов, однако прибавило их столько, что возмущению эксперта нет предела.

У знаменитой снайперской винтовки есть главная модификация «СХП Винторез» - «гражданская ВСС». Единственным ее плюсом, по словам блогера, является ее название.

ВСС «Винторез»

Модификация оказалась непригодной для использования — низкая дальность стрельбы никуда не делась, но, благодаря модифицированному глушителю, серьезно сбилась точность стрельбы.

Ствол винтовки попросту уводит в сторону. На расстоянии в сто метров, с модифицированного «Винтореза» можно попасть, как выразился эксперт, в «мертвую цель», то есть в ту, которая вообще не двигается и не чует охотника на таком расстоянии.

ВСС «Винторез»

Также, из-за новой конструкции глушителя, вместо привычного сепаратора, в стволе находится «неаккуратная» конструкция «стаканчики», которые намного сильнее глушат звук, чем в оригинале. Однако из-за них происходит сильный перенагрев винтовки, из-за чего «Винторез» дает частые осечки — блогер даже не смог прострелять всю обойму из 20 патронов.

Реакция пользователей Рунета на охотничью ВСС

Вывод эксперта оказался ироничным — «берите, покупайте, других вариантов все равно нет. Будет игрушка для дурачков». То есть, какой бы плохой не была винтовка, стоимостью в 100 тысяч рублей — это меньшее и даже единственное из зол.