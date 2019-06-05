Юбилейный выстрел «Вымпел». Пистолет-пулемёт спецназа СР-2 «Вереск» отмечает 20-летие

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Покрытое славой оружие спецназа ФСБ спустя время не имеет никаких конкурентов.

Специальным подразделениям спецслужб всего мира всегда требовалось особое оружие для особых операций. В СССР подразделения спецназа вооружались стандартным огнестрельным оружием, доработанным под требования спецподразделений и оборудованные глушителями. Лишь под конец существования СССР оружейники-конструкторы получили заказы на создание оружия для спецназа, с учётом его особых задач.

Первым делом, по заказу отряда спецназа ФСБ «Вымпел», конструкторы Центрального НИИ Точных машин (ЦНИИТочмаш), оружейники принялись разрабатывать пистолет СР-1, который должен был заменить собою Автоматический пистолет Стечкина (АПС).

Пистолет СР-1, получивший наименование «Гюрза», был разработан под патрон 9х21 мм, обладающий огромной пробивной силой. Мощность патрона позволяет пистолету иметь дальность стрельбы в 100 метров. Принцип работы пистолета классический – отдача короткого хода ствола. При этом патроны рассчитаны под три типа боеприпасов – останавливающего действия, бронебойный и бронебойно-трассирующий. Ёмкость обоймы пистолета – 18 патронов.

СР-1 «Гюрза»

Пистолет СР-1 «Гюрза» оказался настолько удачен по сочетанию мощности и конструкции, что поступив на вооружение ФСО и ФСБ России, в первую очередь, групп спецназа «Альфа» и «Вымпел», во второй половине 1990-х годов, он приглянулся и другим силовым ведомствам. В итоге, пистолет «Гюрза» был принят на вооружение Сил специальных операций (ССО) армии России под названием СПС (Самозарядный пистолет Сердюкова). Так же «Гюрзой» вооружилась группа спецназа Службы внешней разведки (СВР) «Заслон». В данный момент, «Гюрза» является уникальным пистолетом, состоящим на вооружении почти всех групп спецназа России.

СР-1 «Гюрза» с глушителем и коллиматорным прицелом

Логическим развитием идеи оружия для спецназа, после создания пистолета, стало бы создание пистолета-пулемёта. Несмотря на то, что пистолеты-пулемёты используют тот же патрон, что и пистолеты, они обладают большей дальностью стрельбы, благодаря длине ствола. Особенности конструкции позволяют пистолет-пулемётам стрелять быстрее и больше, в силу высокой живучести конструкции.

Используя уже зарекомендовавший себя с лучшей стороны мощный патрон 9х21 мм, конструкторы того же ЦНИИточмаш создали в 1999 году пистолет-пулемёт СР-2, который превратился в юбилейный выстрел спецназа «Вымпел» в этому году, так как он отмечает свой юбилей.

СР-2 «Вереск в стандартной комплектации

Разработанный по заказу спецназа ФСБ «Вымпел» пистолет-пулемёт СР-2 создавался, как оружие, способное поражать противника в средствах бронезащиты второго класса (обычный армейский бронежилет) и небронированную технику на расстоянии до 200 метров. Эти требования были выполнены благодаря патрону, способному пробивать 4-мм стальной лист на дистанции до 100 метров.

СР-2 «Вереск в специальной комплектации

Главным же достоинством СР-2, который после модификации до СР-2М получил обозначение «Вереск» стали высокая огневая мощь и скорострельность: используя коробчатые магазины на 20 или 30 патронов, СР-2М имеет скорострельность в 900 выстрелов в минуту. При этом СР-2М выделяется высокой точностью стрельбы и мощностью на ближних дистанциях до 100 метров, что делает его привлекательным для бойцов спецназа. СР-2М «Вереск» оборудован планками Пикатинни для крепления на нём коллиматорных прицелов и тактических фонарей.

В 2019 году пистолет-пулемёт спецназа СР-2 «Вереск» отмечает 20-летие. Наравне с СР-1 «Гюрза» он стал классикой вооружения спецназа ФСБ «Вымпел». Так же эти виды оружия активно используют спецназ «Альфа» ФСБ и спецназ СВР «Заслон», наравне с ССО армии России и отрядами спецназа Росгвардии.