Как все испортить: О неудачной конструкции Сайги-9 рассказали в сети

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Из отличного пистолета-пулемета для спецназа сделали откровенно плохой гражданский карабин.

Даже у самых именитых конструкторов и компаний случаются просчеты. «Концерн Калашников» - не исключение. В линейке его гражданского оружия целый спектр отличных образцов, «Сайга» давно уже стала синонимом охотника в России, и вообще главным символом гражданского оружия на постсоветском пространстве. Однако в красивой семье завелся «гадкий утенок».

Все гражданские образцы изготавливаются со слегка пониженными конструкционными требованиями – из-за отсутствия автоматического режима огня, их ресурс слегка ниже, сталь, которая используется для изготовления, слегка хуже. И если в случае с более старыми моделями «Сайги» это не оказалось проблемой, то для «Сайги-9» это стало критической ошибкой.

ПП-19 в комплектации для спецподразделений (сверху) и Сайга-9 в базовой комплектации (снизу)

Дело в том, что у «Сайги-9», как и у её прародителя ПП-19 «Витязь-СН», затвор свободный, это означает, что после выстрела ничто не удерживает затвор, и вся его кинетическая энергия передается на направляющие ствольной коробки. В случае с «Витязем», выполненным из более качественных материалов это нормально, но ослабленная конструкция «девятки» оказалась не готова к таким нагрузкам.

Из за такой трещины затвор может вылететь стрелку прямо в лицо

На это обратили внимание пользователи сети – спортсмены тестировали «Сайгу-9» на живучесть, но уже после 3800 выстрелов ствольная коробка треснула как раз в районе направляющей. Заводской ресурс этого карабина заявлен в 10000 выстрелов, что почти в три раза больше. Пользователи выяснили, что проблема известна и производителю – Концерн Калашников попытался смягчить нагрузку установкой 4-ой клепки в ствольную коробку, но, судя по результату – это не помогло. В защиту производителя стоит сказать, что карабины с таким дефектом принимают по гарантии, проблема лишь в том, что сдать оружие по гарантии в РФ крайне сложная процедура, и далеко не во всех областях России это вообще возможно.

Как выяснили пользователи – из 13000 карабинов 2016 года выпуска, данные дефекты обнаружились у примерно 7000, то есть больше чем в половине случаев.