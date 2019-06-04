Сайга АК-12: Армейский автомат попадет в руки к российским охотникам

Сегодня, 09:04

Гражданская версия новейшего АК-12 вскоре поступит в продажу.

Российские охотники всегда находились в выгодном положении, в отличие от других, они могут приобрести гражданские версии почти любого оружия, стоящего на вооружении армии – «Винторез», крупнокалиберная винтовка «Корд» - все эти образцы вряд ли когда либо поступили бы на гражданский рынок в другой стране. Теперь к ряду уникальных образцов добавилась гражданская версия новейшего автомата для российской армии – АК-12.

АК-12 фактически – доведенная до идеала платформа АК-74. В ней доведены до пределов показатели удобства, а также добавлена возможность устанавливать современные прицелы и тактически приспособления. В целом это прекрасное оружие, теперь его версия без возможности вести автоматический огонь вскоре поступит в магазины.

Новинка позволяет охотникам не тратиться более на дорогостоящие аксессуары иностранного производства, которые были необходимы для установки современных прицелов на оружие семейства АК. Да и необходимости менять органы управления, докупать модифицированные переводчики огня или рукоятки больше нет – новинка имеет их «из коробки».

Сайга АК-15

Сайга АК12 выполнена в калибре 5,45х39, но любителей 7,62х39 также не обделили – в ближайшее время планируется выпустить и сайгу АК15 под этот боеприпас. Возможно, в будущем для охотников в продажу поступит и ранний прототип АК-12, который оказался слишком ненадежным для военных, однако, прекрасно подойдет для охоты и спортивной стрельбы.